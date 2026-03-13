人工授精市場は、2035年までに62億米ドルに達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）8.7％で成長すると予測される
Survey Reports LLCは2026年3月に、「人工授精市場：タイプ別（子宮頸管内人工授精、子宮内人工授精、子宮内卵管腹腔内人工授精、卵管内人工授精）、提供源別（夫／パートナー、ドナー）、エンドユーザー別（病院、不妊治療センター、その他（家庭））―世界市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは人工授精市場の予測評価を提供するものであり、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、人工授精市場に関する複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
人工授精市場の概要
人工授精（AI）とは、自然交配を行うことなく、精子を女性の生殖器内に直接導入することによって生殖を補助する医療技術である。この技術は、人間の不妊治療および動物の繁殖の双方において広く利用されており、特に牛、馬、家畜の分野で多く用いられる。人工授精では、新鮮、冷却、または凍結された健康で選別された精子を使用することで、受精の可能性を高めることができる。人間の場合、精子数の少なさや原因不明の不妊などの問題を抱えるカップルに対して、しばしば推奨される方法である。農業分野においては、動物の遺伝的品質および生産性の向上に寄与する。人工授精は、生殖成功率を高め、管理された繁殖プログラムを支える安全で費用対効果の高い効率的な方法であると考えられている。
Surveyreportsの専門家は人工授精市場に関する調査を分析し、人工授精市場の規模が2025年に29億米ドルを生み出したことを明らかにした。さらに、人工授精市場の売上高は2035年末までに62億米ドルに達すると予測される。人工授精市場は、2025年から2035年の予測期間において、約8.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038376
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344119/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる人工授精市場の定性的分析によれば、不妊率の上昇および出産年齢の遅延、家族計画に関する医療イニシアチブの強化、生殖補助技術の進歩などを背景として、人工授精市場の規模は拡大すると考えられる。人工授精市場における主要企業には、Pride Angel、Biogenics Inc、Surelife Pte Ltd、Vitrolife、Fujifilm Irvine Scientific、Rocket Medical Plc、Conceivex Inc、Labotech GmbH、Hamilton Thorne Inc、Genea Ltdなどが含まれる。
また、当社の人工授精市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供するものである。
目次
● 人工授精市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの世界人工授精市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、提供源別、エンドユーザー別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
人工授精市場のセグメンテーション
● タイプ別：
人工授精市場の概要
人工授精（AI）とは、自然交配を行うことなく、精子を女性の生殖器内に直接導入することによって生殖を補助する医療技術である。この技術は、人間の不妊治療および動物の繁殖の双方において広く利用されており、特に牛、馬、家畜の分野で多く用いられる。人工授精では、新鮮、冷却、または凍結された健康で選別された精子を使用することで、受精の可能性を高めることができる。人間の場合、精子数の少なさや原因不明の不妊などの問題を抱えるカップルに対して、しばしば推奨される方法である。農業分野においては、動物の遺伝的品質および生産性の向上に寄与する。人工授精は、生殖成功率を高め、管理された繁殖プログラムを支える安全で費用対効果の高い効率的な方法であると考えられている。
Surveyreportsの専門家は人工授精市場に関する調査を分析し、人工授精市場の規模が2025年に29億米ドルを生み出したことを明らかにした。さらに、人工授精市場の売上高は2035年末までに62億米ドルに達すると予測される。人工授精市場は、2025年から2035年の予測期間において、約8.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
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Surveyreportsのアナリストによる人工授精市場の定性的分析によれば、不妊率の上昇および出産年齢の遅延、家族計画に関する医療イニシアチブの強化、生殖補助技術の進歩などを背景として、人工授精市場の規模は拡大すると考えられる。人工授精市場における主要企業には、Pride Angel、Biogenics Inc、Surelife Pte Ltd、Vitrolife、Fujifilm Irvine Scientific、Rocket Medical Plc、Conceivex Inc、Labotech GmbH、Hamilton Thorne Inc、Genea Ltdなどが含まれる。
また、当社の人工授精市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供するものである。
目次
● 人工授精市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの世界人工授精市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、提供源別、エンドユーザー別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
人工授精市場のセグメンテーション
● タイプ別：