文房具製品市場は、2035年までに2,786億米ドルに達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）5.6％で成長すると予測される。

文房具製品市場は、2035年までに2,786億米ドルに達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）5.6％で成長すると予測される。