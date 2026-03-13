成功する女性は「装い」を武器にする！信頼をまとって知性、品格、存在感をUPする「ドレス・フォー・サクセス3ステップ」を初公開――新刊書籍『信頼を着る』（著者：長友妙子）3月26日（木）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『信頼を着る』（著者：長友 妙子）を3月26日（木）に発売いたします。
■『信頼を着る』
・アマゾン：https://amzn.to/4sDJeYb
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408500
■内容紹介
◆業界屈指のスタイリストが伝授、未来から逆算する
「ドレス・フォー・サクセス」3ステップを初公開！
人の第一印象は「装い」で大きく変わります。
装いを通して「信頼できる人」という印象を与えることができたなら
それが今後の関係づくりに、どれほどのアドバンテージとなることか。
そこで本書は、「信頼をまとう装いのフレームワーク」を
誰でも実践できるシンプルな3ステップで解説しました。
ファッションは「センスのいい、限られた人のためのもの」ではありません。
「すべての人に開かれた、成功へのパスポート」なのです。
◆目指したいのは、佇まいで「信頼」される人
・成功する人は、皆「見た目」に投資している
・「顔がきれい」よりも「雰囲気が素敵」な人になる
・「着たい服」と「着るべき服」は違う
・「ワンランク上の服」で、未来を先取りする
・もう配色で失敗しない「3色ルール」 …他
■商品情報
書名：信頼を着る
著者：長友 妙子
定価：1,650円
ISBNコード：978-4-8379-4085-2
発売日：2026年3月26日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4sDJeYb
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408500
■著者紹介
著者：長友妙子（ながとも・たえこ）
ファッションコンサルタント／エグゼクティブスタイリスト
1983年、スタイリストデビュー。雑誌『流行通信』で、ディレクションとスタイリングを担当。竹内まりや本人からCDジャケットのスタイリングをオファーされたことを機に、芸能界からの依頼が殺到。その後、『CLASSY』（光文社）、『Precious』（小学館）、『家庭画報』（世界文化社）などの有名女性ファッション誌で表紙や巻頭特集を担当、テレビ･CM･広告･イベントでも第一線のスタイリストとして活躍。パリにて、シャネル、エルメスなどハイブランドの本国プレスでの衣装手配をし、スーパーモデルを起用した女性誌の表紙撮影を3年間にわたって担当する。2022年より「長友スタイル ～ビジネスが成功する着こなし～」講座をスタート。「装いは人生の武器になる」という信念のもと、働く女性が自信を持ち、活躍するための具体的なアプローチを提案。日本のエグゼクティブのパーソナルスタイリングを手掛けられる、数少ないスタイリストである。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『信頼を着る』（著者：長友 妙子）を3月26日（木）に発売いたします。
■『信頼を着る』
・アマゾン：https://amzn.to/4sDJeYb
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408500
■内容紹介
◆業界屈指のスタイリストが伝授、未来から逆算する
「ドレス・フォー・サクセス」3ステップを初公開！
人の第一印象は「装い」で大きく変わります。
装いを通して「信頼できる人」という印象を与えることができたなら
それが今後の関係づくりに、どれほどのアドバンテージとなることか。
そこで本書は、「信頼をまとう装いのフレームワーク」を
誰でも実践できるシンプルな3ステップで解説しました。
ファッションは「センスのいい、限られた人のためのもの」ではありません。
「すべての人に開かれた、成功へのパスポート」なのです。
◆目指したいのは、佇まいで「信頼」される人
・成功する人は、皆「見た目」に投資している
・「顔がきれい」よりも「雰囲気が素敵」な人になる
・「着たい服」と「着るべき服」は違う
・「ワンランク上の服」で、未来を先取りする
・もう配色で失敗しない「3色ルール」 …他
■商品情報
書名：信頼を着る
著者：長友 妙子
定価：1,650円
ISBNコード：978-4-8379-4085-2
発売日：2026年3月26日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4sDJeYb
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408500
■著者紹介
著者：長友妙子（ながとも・たえこ）
ファッションコンサルタント／エグゼクティブスタイリスト
1983年、スタイリストデビュー。雑誌『流行通信』で、ディレクションとスタイリングを担当。竹内まりや本人からCDジャケットのスタイリングをオファーされたことを機に、芸能界からの依頼が殺到。その後、『CLASSY』（光文社）、『Precious』（小学館）、『家庭画報』（世界文化社）などの有名女性ファッション誌で表紙や巻頭特集を担当、テレビ･CM･広告･イベントでも第一線のスタイリストとして活躍。パリにて、シャネル、エルメスなどハイブランドの本国プレスでの衣装手配をし、スーパーモデルを起用した女性誌の表紙撮影を3年間にわたって担当する。2022年より「長友スタイル ～ビジネスが成功する着こなし～」講座をスタート。「装いは人生の武器になる」という信念のもと、働く女性が自信を持ち、活躍するための具体的なアプローチを提案。日本のエグゼクティブのパーソナルスタイリングを手掛けられる、数少ないスタイリストである。
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