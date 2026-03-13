あるレベルを超えると食事などの生活習慣だけを変えても治らない、腎臓病の真実。糖尿病、高血圧の人必読の書――新刊書籍『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（著者：牧田善二）3月26日（木）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（著者：牧田 善二）を3月26日（木）に発売いたします。
■『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』
・アマゾン：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4837940846/amakinmikasas-22/ref=nosim
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408400
■内容紹介
もはや５人に1人の国民病。なのに通常の健康診断じゃ早期発見は難しい！
腎臓病は、ある数値があるレベルを超えると
食事や運動などだけを変えても治らないのが真実。
確実に透析になります。
自力には限界があるのです。
しかし、その事実を誰も教えてくれません。
なぜなら、医師でさえ、その治療法を知る者が少ないから。
大ベストセラー『医者が教える食事術』の著者が贈る
「そろそろ透析」といわれても、腎機能を維持し生還する治療法。
この知識を武器に、早めに、自ら動けば、透析から一生逃れることができます。
あきらめないで行動を。糖尿病、高血圧の人の必読書。
治せる医療の選び方／腎にいい薬／早期発見法／食べ方／血清クレアチニン4.0超、尿アルブミン5000超でも透析回避！
過去の暴飲暴食のツケは消せませんが、ツケの支払いを先延ばしすることはできます！
■商品情報
書名：腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方
著者：牧田 善二
定価：1,650円
ISBNコード：978-4-8379-4084-5
発売日：2026年3月26日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4837940846/amakinmikasas-22/ref=nosim
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408400
■著者紹介
著者：牧田善二（まきた・ぜんじ）
医学博士。AGE牧田クリニック院長。糖尿病専門医。
1951年生まれ。79年、北海道大学医学部を卒業。
地域医療に従事したのち渡米。ニューヨークのロックフェラー大学医生化学講座などで
糖尿病合併症の原因として注目されるAGEの研究を約5年間行なう。
血中AGEの測定法を世界で初めて開発し、
『The New England Journal of Medicine』『Science』『THE LANCET』等の
トップジャーナルにAGEに関する論文を筆頭著者として発表。
96年より北海道大学医学部講師。2000年より久留米大学医学部教授。
03年より糖尿病をはじめとする生活習慣病治療のための「AGE牧田クリニック」を
東京・銀座に開設。延べ20万人以上の患者を診ている。
著書に、『糖が脳を破壊する』（SBクリエイティブ）、『医者が教える食事術 最強の教科書』（ダイヤモンド社）、『糖質中毒』（文藝春秋）などベストセラーやテレビ出演多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（著者：牧田 善二）を3月26日（木）に発売いたします。
■『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』
・アマゾン：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4837940846/amakinmikasas-22/ref=nosim
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408400
■内容紹介
もはや５人に1人の国民病。なのに通常の健康診断じゃ早期発見は難しい！
腎臓病は、ある数値があるレベルを超えると
食事や運動などだけを変えても治らないのが真実。
確実に透析になります。
自力には限界があるのです。
しかし、その事実を誰も教えてくれません。
なぜなら、医師でさえ、その治療法を知る者が少ないから。
大ベストセラー『医者が教える食事術』の著者が贈る
「そろそろ透析」といわれても、腎機能を維持し生還する治療法。
この知識を武器に、早めに、自ら動けば、透析から一生逃れることができます。
あきらめないで行動を。糖尿病、高血圧の人の必読書。
治せる医療の選び方／腎にいい薬／早期発見法／食べ方／血清クレアチニン4.0超、尿アルブミン5000超でも透析回避！
過去の暴飲暴食のツケは消せませんが、ツケの支払いを先延ばしすることはできます！
■商品情報
書名：腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方
著者：牧田 善二
定価：1,650円
ISBNコード：978-4-8379-4084-5
発売日：2026年3月26日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4837940846/amakinmikasas-22/ref=nosim
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408400
■著者紹介
著者：牧田善二（まきた・ぜんじ）
医学博士。AGE牧田クリニック院長。糖尿病専門医。
1951年生まれ。79年、北海道大学医学部を卒業。
地域医療に従事したのち渡米。ニューヨークのロックフェラー大学医生化学講座などで
糖尿病合併症の原因として注目されるAGEの研究を約5年間行なう。
血中AGEの測定法を世界で初めて開発し、
『The New England Journal of Medicine』『Science』『THE LANCET』等の
トップジャーナルにAGEに関する論文を筆頭著者として発表。
96年より北海道大学医学部講師。2000年より久留米大学医学部教授。
03年より糖尿病をはじめとする生活習慣病治療のための「AGE牧田クリニック」を
東京・銀座に開設。延べ20万人以上の患者を診ている。
著書に、『糖が脳を破壊する』（SBクリエイティブ）、『医者が教える食事術 最強の教科書』（ダイヤモンド社）、『糖質中毒』（文藝春秋）などベストセラーやテレビ出演多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
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所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
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エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
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