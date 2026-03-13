あるレベルを超えると食事などの生活習慣だけを変えても治らない、腎臓病の真実。糖尿病、高血圧の人必読の書――新刊書籍『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（著者：牧田善二）3月26日（木）発売！

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