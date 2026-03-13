オーディション番組「応援-HIGH ～夢のスタートライン～」から誕生した、優樹(YUJU)、琉楓(RUKA)、雅久(GAKU)、輝(HIKARU)、颯太(SOTA)、京助(KYOSUKE)、礼央(REO)からなる7人組新世代 J-POP ボーイズグループ、aoen(アオエン)。2025年6月にデビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」でデビュー以降、エネルギッシュでハイクオリティなパフォーマンスと7人の個性を輝かせ、注目を集めている。そんな彼らが3/18(水)に2ndシングル「秒で落ちた」をリリース！MUSIC ON! TV（エムオン!）では、これを記念したオリジナル番組を3ヶ月連続放送！aoring(ファンの呼称)のみなさん、お見逃しなく！

第2弾は、AI映像生成に初挑戦！世界的AI映像クリエイター・宮城明弘を講師に迎え、新曲「秒で落ちた」をイメージしたオリジナルAI映像を制作。どのような作品になるのか乞うご期待！前回に引き続き、メンバー全員でのミニゲームコーナーもお楽しみに！





■■番組情報■■

＜番組名＞

aoen house ～その2～

＜放送日時＞

2026/3/23(月)22:30～23:00

[再]2026/4/23(木)22:30～23:00









＼エアギターに挑戦したその1もリピート放送！／

■■番組情報■■

＜番組名＞

aoen house ～その1～

＜放送日時＞

2026/3/23(月)22:00～22:30

[再]2026/4/23(木)22:00～22:30





＼プレゼントキャンペーン実施中！／

この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規ご契約いただき、キャンペーンにご応募いただいたお客様全員に、「映画フィルム風クリアしおり」をプレゼント！さらに、抽選で7名様には、「直筆プロフィール帳」が当たるチャンスも！









▼本キャンペーンに関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/01/13/307334/





以上





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