長編アニメ映画『くまたろう！ママをさがせ！～熊出没～』日本語字幕版が、4月よりグランドシネマサンシャイン池袋をはじめとする、全国5都市の劇場で行われる中国映画特集上映「電影祭」にて、限定上映されることが決定いたしました。本作の予告編映像、日本版ポスター、場面写真を公開いたします。





「中国映画を、より多くより早く日本へ」を目的に、2022年から開催されている「電影祭」。今回の「電影祭」イベントでは、昨年日本全国で吹替版が公開された中国の大人気ファミリー向けアニメ映画シリーズ『熊出没』の新作『くまたろう！ママをさがせ！～熊出没～』が日本初公開。









■作品紹介

くまの兄弟と仲間たちが大活躍する『熊出没』アニメシリーズは、これまで世界100以上の国と地域で放送・配信され、劇場版はシリーズ累計興行収入が約1,500億円を超え毎回大ヒット。2025年公開されたシリーズ作の『くまじろう！ちきゅうをすくえ！～熊出没～』が人気声優・江口拓也と元宝塚歌劇団の俳優・七海ひろき等による日本語吹替版が上映され、一時話題となっていた。





今回日本で初公開する『くまたろう！ママをさがせ！～熊出没～』は、くま兄弟の「ママ」にまつわる秘密を探る。誰よりも兄弟らを愛していた母グマは、ある日突然起きた火事のあと、姿を消してしまう。それから長い年月が過ぎ、偶然に訪れた最先端のロボット研究所で、思いもよらない事実が明らかに――彼らの母は、まだ生きているかもしれない。わずかな手がかりを頼りに、クマ兄弟らはママを探す旅へと踏み出す。





ポスタービジュアル









■予告編映像・ポスター解禁

このたび、本作の予告編映像と日本版ポスタービジュアルが解禁。予告編映像では、くまママが兄弟らの前から姿を消した過去が描かれており、ロボット研究所から始まる母を探す旅へと続いていく。また、併せて解禁された日本版ポスター画像では、くま兄弟と彼らの親友のきょうさんが、様々な表情をしたピンク色のロボットの中に埋まっているシーンが描かれており、楽しくもありながら神秘的な雰囲気を漂わせている。





「電影祭」・『くまたろう！ママをさがせ！～熊出没～』各劇場上映スケジュール

＜東京＞グランドシネマサンシャイン池袋：4月3日(金)～4月9日(木)

＜横浜＞ムービル ：4月3日(金)～4月9日(木)

＜名古屋＞109シネマズ名古屋 ：4月17日(金)～4月23日(木)

＜大阪＞テアトル梅田 ：4月24日(金)～4月30日(木)

＜福岡＞kino cinema天神 ：4月3日(金)～4月9日(木)





原題 ： 熊出没・伴我“熊芯”

英語題 ： Boonie Bears： Guardian Code

作品情報 ： 2023年、96分、中国語音声、日本語字幕、カラー、シネスコ、5.1ch.

監督 ： 林永長[リン・ヨンチャン]／邵和麒[シャオ・ホーチー]

配給 ： 面白映画 (C)Fantawild Animation Inc. All Rights Reserved

「電影祭」

公式サイト： https://www.chuka-eiga.com/den_ei_sai/

公式X ： https://x.com/den_ei_sai (@den_ei_sai)

「熊出没」シリーズ

公式X ： https://x.com/kumamovies