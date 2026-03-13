全日本ぎょうざ祭り実行委員会は、2026年3月27日(金)～29日(日)に、グランシップ広場にて『全日本ぎょうざ祭り』を開催いたします。

お得な前売入場券の情報とあわせて、出店メニューもご紹介します。





全日本ぎょうざ祭り in 静岡





○「全日本ぎょうざ祭り」とは？

「餃子とビールで乾杯！」は、サラリーマンたちの定番？いえいえ、もはや餃子＆ビールはサラリーマンだけのものではありません。昨今、テレビや雑誌などの多くのメディアにも取り上げられ、家庭の定番、女子の定番にもなっているのです。

そんな餃子を一堂に集めた、愛知開催で大好評を博している餃子のお祭り「全日本ぎょうざ祭り」を静岡市で初開催。宇都宮や浜松といったメジャーエリアはもちろん、全国各地の人気店やご当地食材を取り入れたオリジナル餃子も登場。各地の食文化の普及にも貢献するとともに、静岡市に餃子旋風を巻き起こします！









○開催概要

■開催日 ：2026年3月27日(金)～29日(日) ※3日間

■時間 ：11:00～17:00(最終入場時間は16:30)

■会場 ：グランシップ広場

■入場 ：[前売入場券]

チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスにて

2026年3月7日(土)10:00～販売開始

大人1日券500円、大人ペア1日券800円、大人3名1日券1,200円

[当日入場券]

当日チケット販売所にて販売

大人1日券500円

※小学生以下は、無料です

■主催 ：全日本ぎょうざ祭り実行委員会

■特別協力：テレビ静岡

■後援 ：静岡県、静岡市、公益社団法人静岡県観光協会、

公益財団法人するが企画観光局









○前売入場券 販売情報

■チケットぴあ／Pコード：995-838

セブンイレブン店内「マルチコピー機」にて直接お買い求めいただけます。

https://w.pia.jp/t/gyozamatsuri/





■ローソンチケット／Lコード：43933

ローソン店内・ミニストップ店内「Loppi」にて直接お買い求めいただけます。

https://l-tike.com/order/?gLcode=43933





■e＋(イープラス)／

ファミリーマート店舗にて直接お買い求めいただけます。

https://eplus.jp/gyoza/









○全29店舗の餃子が集結！気になる餃子をご紹介！

【栃木県】豚きっき

「宇都宮焼き餃子」(6個入り700円)

餃子の街、宇都宮。人気店の並ぶ餃子ストリートにある餃子専門店。地元の特産品でもあるニラを効かせたジューシーな肉餃子。





宇都宮焼き餃子





【東京都】くじら食堂

「モチモチ特大ジャンボ餃子」(3個入り700円)

モッチモチの厚手の皮にジューシーな餡を合わせ外はカリッ！中はジューシー！満足度MAXの特大餃子！





モチモチ特大ジャンボ餃子





【神奈川県】横浜中華街 王府井 ～ワンフーチン～

「焼き小籠包」(4個入り800円)

横浜中華街の人気店による、本場仕込みの焼き小籠包！こんがり焼き上げた大粒の小籠包から、熱々の肉汁とコラーゲンが口いっぱいに広がる瞬間はまさに至福のひととき。





焼き小籠包





【静岡県】倭いち

「駿河湾産桜えびと大葉の餃子」(6個入り700円)

駿河湾で獲れた桜えびの釜揚げを、餃子の主役に。大葉のさわやかな風味とえびの相性が抜群な、ついつい箸が進む餃子。





駿河湾産桜えびと大葉の餃子





【沖縄県】琉球餃子丸

「キビまる餃子」(5個入り800円)

沖縄県産のブランド豚・キビまる豚を贅沢に使用。もっちりとした皮と、8種類の野菜のシャキシャキとした食感のコントラストがクセになる餃子。





キビまる餃子





※写真はすべてイメージです





最新情報は、公式サイト( https://shizuoka.gyozamatsuri.jp/ )をご覧ください









○アクセス

グランシップ広場

■公共交通機関

・JR東海道本線「東静岡」下車

・静岡鉄道「長沼」下車

・静鉄バス11番乗り場「静岡駅前」乗車、「東静岡駅南口」 下車





■自動車

・静清バイパス 千代田上土インターチェンジより約10分





イベント専用駐車場はございません。お車でお越しの際は、周辺の駐車場をご利用ください。

※開催期間中は周辺駐車場が大変混雑いたしますので、公共交通機関でのご来場にご協力をお願いいたします。

詳しくは、グランシップホームぺージ( https://www.granship.or.jp/visitors/parking/parking.html )をご確認ください。