九州観光・物産フェアin代々木実行委員会は、2026年10月9日(金)から10月12日(月・祝)の4日間にて代々木公園にて「第17回九州観光・物産フェアin代々木2026」を開催いたします。





開催決定画像









■開催のポイント

1.累計来場者数数百万人を誇る、歴史ある「九州の祭典」

2009年の第1回開催から数えて、本年で17回目を迎えます。

代々木公園の秋の恒例行事として定着した本イベントは、これまでに延べ数百万人の方々にご来場いただいてまいりました。一過性のイベントではなく、10年以上にわたり継続してきたことで、首都圏における九州の観光・物産発進拠点としての役割を担っています。

毎年楽しみにしてくださるリピーターの方から、初めて九州の文化に触れる方まで、幅広い世代が安心して楽しめる「九州のショーケース」として確かな実績と歴史を積み重ねています。





2.厳選された全60店舗が織りなす、多様な食文化の体験

会場内には、九州各県および沖縄から選りすぐりの全60店舗が集結いたします。「博多ラーメン」や「地鶏の炭火焼き」といった、誰もが一度は味わいたい定番の看板メニューはもちろんのこと、地元の祭事や特定の地域でしか親しまれていない「秘蔵のローカルグルメ」も登場予定です。流通の限られた希少な食材や、現地に行かなければ味わえない伝統の味を都心で体験できるのは、本イベントならではの大きな特徴です。単なる飲食の提供にとどまらず、各地域の食文化の奥深さを知っていただけるラインナップとなっています。









■九州の「うまかもん」を五感で楽しむ4日間

本イベントは、代々木公園の秋の風物詩として定着した九州グルメフェスです。

17回目を迎える今回は、厳選された全60店舗が集結予定。

会場には香ばしいソースの香り漂う焼き物から、出汁の効いた麺類、そして観光情報まで、九州の「今」が凝縮されています。仕事帰りの一杯から、休日のファミリーレジャーまで、あらゆるシーンで九州の活気を感じていただけます。









■現在、出店パートナーを募集しています！

「自慢の九州グルメをもっと広めたい」「こだわりのお土産を首都圏の人に届けたい」と言う出店者様を募集中です。数万人が来場する本イベントは、皆様の魅力をダイレクトに伝えられる絶好の機会です。





その他詳しい情報に関しましては公式WEBサイトおよびSNSにて順次公開予定です。注目のメニュー紹介やお得なキャンペーン情報も更新していきますので、ぜひフォローのうえ、続報をお待ちください。

皆様のご来場心よりお待ちしております。









■開催概要

名称 ： 第17回九州観光・物産フェアin代々木2026

会場 ： 代々木公園イベント広場(B地区)・ケヤキ並木

開催日 ： 2026年10月9日(金)～10月12日(月・祝)

時間 ： 10:00～20:00(最終日は19:00)

入場料 ： 無料

後援 ： 東京都・渋谷区(予定)

主催 ： 第17回九州観光・物産フェアin代々木実行委員会

運営 ： 第17回九州観光・物産フェアin代々木実行委員会

ホームページ： https://kyushu-yoyogipark.com/

SNS ： https://x.com/Foodfes_FNI