Offo tokyo新曲「TYT」3月25日に配信リリース決定！TOYOTA「みんなのトヨタグラム」 WEB CMに起用
Offo tokyoが、2026年3月25日に配信シングル「TYT」をリリースする。この楽曲はTOYOTA「みんなのトヨタグラム」WEB CMに起用されており、YouTubeのトヨタドライバーズチャンネルでは動画内で一足先に楽曲の一部を聴くことができる。フルサイズリリース後はぜひ歌詞に注目して聴いてほしい。Instagramでは本日よりshort音源の配信がスタートとなっている。Offo tokyoは4月からツーマンライブを2箇所で開催。大阪ではDENIMS、東京では日野健太がゲスト出演する。6月からは全国5都市を巡るワンマンライブツアーの開催も決定しており、チケット2次先行が3月14日10時からスタートとなる。
■ リリース情報
2026年3月25日（水） 配信シングル「TYT」Lyrics : Shota KayaMusic : Shota KayaArrange : Shota Kaya / Shu Inui (ONEly Inc.)https://youtu.be/9UV8q7Ww7m0https://youtu.be/yfvF9f1Nx_chttps://youtu.be/_x3M71MdolQhttps://toyota.jp/info/toyotagram/
■ ライブ情報
◆ Offo tokyo Two man live "Rainy day"2026年4月24日（金）大阪・梅田 Zeela GUEST：DENIMS2026年5月9日（土）東京・duo MUSIC EXCHANGE GUEST：日野健太https://eplus.jp/sf/detail/4187410002
◆ Offo tokyo One man Tour 20262026年6月20日（土）名古屋・ell fits all2026年6月21 日（日）大阪・yogibo HOLLYMOUNTAIN2026年6月27日（土）福岡・Queblick2026年7月5日（日）札幌・SOUND CRUE2026年7月18日（土）渋谷・CLUB QUATTRO＜チケット2次先行受付＞2026年3月14日（土）10:00～3月29（日）23:59https://eplus.jp/sf/detail/4187410001-P0030014P0030015P0030016P0030017P0030018
『Offo tokyo』とは
下北沢にて結成されたクリエイター集団 “Offo”から端を発する。シティポップをベースに、ソウル、ロック、R&Bなどの要素を組み合わせたサウンドを発信。アンニュイさが心地よい独特な湿度を保った歌声と、確かな音楽的バックグラウンドを持つメンバー達が奏で操るミックスジャンルなバックトラック。それらが当たり前のように重なり合い、生まれた New Urban J-pop。
アーティストHP・SNS
■Official Site：https://www.offojapan.tokyo■TikTok：https://www.tiktok.com/@offotokyo■Instagram：https://www.instagram.com/offo_tokyo■YouTube： https://www.youtube.com/@offotokyo■X：https://x.com/offo_tokyo■Label Site：https://www.teichiku.co.jp/artist/offo-tokyo/https://www.tiktok.com/@offotokyoTikTok投稿 :https://www.tiktok.com/@offotokyo Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/offo_tokyo/YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=@offotokyo