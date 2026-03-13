日本を代表するバレエ団 K-BALLET TOKYOが2026年5月より上演する、Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』の特別番組の放送が決定いたしました。





本番組では、2025年に芸術監督に就任した宮尾俊太郎が手掛ける初の全幕プロダクションの制作過程に密着。さらに、本作でルイ16世を演じる「バレエ王子」こと栗山廉が、物語の舞台であるフランス・パリを訪れ、作品の背景にある歴史と芸術の深淵に触れる様子をお届けします。





特番「愛と狂気のフランス革命 Kバレエ最新作『パリの炎』」より





◎番組の見どころ

1. 芸術監督・宮尾俊太郎が挑む、日本初の全幕上演の様子に密着

世界中で愛されるパ・ド・ドゥとして知られながらも、全幕上演は極めて稀少な『パリの炎』。宮尾俊太郎が新芸術監督として、K-BALLET初の全幕プロダクションに挑む姿に密着。熊川哲也の薫陶を受け継ぎつつ、俳優としての経験も活かした独自の演出で、フランス革命の情熱と狂気をどう描き出すのか。世界的に活躍するデザイナー、ロバート・パージオーラとの緊密な打ち合わせなど、緊迫した制作現場の舞台裏を公開。





2. 「バレエ王子」栗山廉がパリへ。ルイ16世の足跡を辿る

本作でルイ16世を演じる栗山廉が、役作りのためにパリへ。世界最高峰パリ・オペラ座バレエ擁する「オペラ座・ガルニエ宮」を訪れ、その豪華絢爛な装飾や歴史に圧倒されるとともに、物語の鍵となるヴェルサイユ宮殿の様式美を体感。悲劇の国王が最期を迎えた地で、栗山が感じた「王の威厳」と「人間としての葛藤」とは。





3. K-BALLET TOKYO ダンサーが魅せる、技術と感情の融合

宮尾芸術監督の指導のもと、K-BALLET TOKYOのダンサーたちが魅せる超絶技巧に加え、感情豊かに役を生きるリハーサル風景も紹介。パリ・オペラ座バレエのエトワール、オニール八菜が語る『パリの炎』の魅力や、作品に込められた「自由・平等・友愛」のメッセージに迫ります。





パリの炎





【番組概要】

番組名 ： 愛と狂気のフランス革命 Kバレエ最新作『パリの炎』

放送日時： 2026年3月15日(日) 14:30～15:00

放送局 ： TBSテレビ(関東ローカル)

配信 ： 放送終了後、TVerにて見逃し配信

出演者 ： 宮尾俊太郎(K-BALLET TOKYO 芸術監督)

栗山廉(K-BALLET TOKYO プリンシパル・ソリスト)

オニール八菜(パリ・オペラ座バレエ エトワール)

K-BALLET TOKYO ダンサー ほか





※番組内容・放送時間は変更になる場合があります。









■公演キャスト■

ジャンヌ ： 菅井円加(ボストン・バレエ プリンシパル)

岩井優花/日高世菜/長尾美音

フィリップ ： ドミトリー・スミレフスキー(ボリショイ・バレエ プリンシパル)

山本雅也/山田博貴

ナポレオン ： 栗原 柊/高橋真之/山田博貴

ジェローム ： 石橋奨也/武井隼人/田中大智

アデリーヌ ： 長尾美音/島村 彩/原 美咲

ボルガル侯爵： 堀内將平/ニコライ・ヴィユウジャーニン





※日高の高ははしごだか





管弦楽：シアター オーケストラ トウキョウ









【総監督】熊川哲也





熊川哲也 (C)Makoto Nakamori





【芸術監督】宮尾俊太郎





宮尾俊太郎

菅井円加(C)Shizen Kazama

岩井優花

日高世菜

長尾美音

ドミトリー・スミレフスキー

山本雅也

山田博貴





■公演概要■

Daiwa House PRESENTS

熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026

『パリの炎』





【日／会場】

＜東京公演＞

2026年5月23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日)・6月5日(金)～7日(日)・13日(土)・14日(日)

Bunkamuraオーチャードホール

＜大阪公演＞

2026年5月26日(火)・27日(水) フェスティバルホール





【チケット料金(税込)】

〔東京〕

S席19,000円／A席15,000円／B席11,000円／C席9,000円／

A親子席19,000円／学生券5,000円／Kプラチナシート 23,000円





※A親子席…大人1名+こども1名(5歳以上小学6年生以下)／A席エリア

※Kプラチナシート…主演ダンサー直筆サイン入りフォトカード付。

1階席、販売座席の最前1～3列目。





〔大阪〕

SS席22,500円／S席18,500円／A席13,500円／B席8,500円／学生券5,000円

BOX席25,000円／バルコニーBOX(2席セット)：S席37,000円・A席27,000円





※学生券…中学生以上25歳以下／当日学生証を提示の上引き換え／席位置未定





【チケット販売(東京公演)】

TBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、劇場

ほか





【お問い合わせ】

〔東京〕

チケットスペース：03-3234-9999

〔大阪〕

キョードーインフォメーション：0570-200-888





公式HP ： https://www.k-ballet.co.jp/performance/2026flamesofparis.html

主催 ： TBS(東京公演)／キョードー大阪(大阪公演)

特別協賛 ： 大和ハウス工業株式会社

協賛 ： 株式会社ヤマノホールディングス／LOVECHROME

協力 ： Bunkamura(東京公演)／フェスティバルホール(大阪公演)

制作 ： K-BALLET／TBS

公式ウェブサイト： https://www.k-ballet.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/k_ballet_tokyo_official/

X ： https://x.com/kballetofficial

Facebook ： https://www.facebook.com/kballet.tokyo/