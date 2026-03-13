農山漁村への貢献活動の証明書取得企業等第1弾を決定！

農林水産省は、企業等の金銭的・技術的・人的なリソースを農山漁村の課題解決に活用している取組を証明する「取組証明書」について、令和7年度の取得企業等を公表しました。証明書を取得された企業等の皆様は、農林水産省が発行する公的な証明書として、取組を広報していく上でお使いいただくことが可能です。

1.概要

農林水産省は今年度、農山漁村での課題解決に貢献する企業等の取組を証明する「取組証明書」制度を創設しました。本証明書は、令和7年10月24日（金曜日）から12月15日（月曜日）まで募集を行い、以降審査を進め、この度、証明書を取得された企業等が決定しました。

証明書を取得された企業等は、自社ウェブサイトやIR資料への掲載等により、顧客・投資家・従業員等に対する取組の広報やコミュニケーションツールとして、本証明書を活用いただくことができます。これにより企業等の採用力の強化やブランドイメージの向上につなげていくことが可能になると考えられます。

また、証明書を取得された企業等は、その証としてロゴマークを活用することが可能です。

このロゴマークを企業等の広報物や名刺等に掲載いただくことを通じて、取組がより視覚的に認知されやすくなることが期待されます。

2.今後の取組について

令和8年度においても、今年度の取組の結果を踏まえて所要の改善を行いつつ、「取組証明書」制度を継続して実施する予定です。また、これに加えて、取組が行われていることだけでなく、特定の社会的・環境的インパクトの創出につながっていることまでを証明する「インパクト証明書」（仮称）についても募集を開始する予定です。この「インパクト証明書」については、金融機関や投資家といったステークホルダーにも訴求していくことで、資本市場におけるコミュニケーションに活用することも視野に入れ、設計していくことを想定しています。

なお、「取組証明書」「インパクト証明書」両制度については、こちらのページにおいて検討過程を掲載しておりますので、御参照ください。

3.関連サイト

農山漁村における社会的インパクトに関する検討会

農山漁村における企業によるインパクト創出促進・証明書制度創設検討会

農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書：農林水産省

令和7年度取組証明書取得企業等一覧