THULE MAGAZINE vol.24 公開のお知らせ（山下晃和氏）

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)のWEBコンテンツ「THULE MAGAZINE vol.24」を公開いたしました。

リリースページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/news/2026/03/13/20715/

本号では、モデル・旅人・執筆家として活動する 山下 晃和 氏を特集。ファッションモデルとしてのキャリアを築きながら、世界各地を自転車で旅してきた経験や、自然と都市を横断する独自のライフスタイルについて語っていただきました。

インタビューでは、旅やアウトドアと日常をシームレスにつなぐバッグの存在にフォーカス。山下氏が実際に愛用する製品を通して、THULEならではの耐久性・機能性・環境配慮設計、そして北欧デザインの魅力を紹介しています。また、バッグの中身やリアルな使用シーンも交え、アクティブな現代人に向けた実践的な活用例を提案しています。

本コンテンツは、「都市と自然を行き来するライフスタイル」を体現する人物像を通じて、THULE製品がもたらす価値をより具体的に伝える内容となっています。

詳細は、THULE公式WEBサイト内「THULE MAGAZINE vol.24」をご覧ください。

https://zett-bag.jp/thule/magazine/vol24/

■Thule Chasm Duffel 30L

短期の旅行や数日にわたる冒険に最適な、トランクやルーフボックスに放り

込むことができる頑丈なダッフルバッグです。

・Thule Chasm Duffel 30L / Pond(https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205214)

・Thule Compression Packing Cube Small / White(https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3204858)

■「Thule Magazine」とは

https://zett-bag.jp/thule/magazine/

「Thule Magazine」は、メディアアートからスポーツまで幅広い分野で活躍する方々にフォーカスしたオンラインインタビューコンテンツです。

普段あまり語られることのないエピソードや仕事の工夫に迫るとともに、バックパックやキャリーバッグなど移動に欠かせないアイテムを、出演者がどのように使っているのか、そのリアルな声や愛用品も紹介しています。

多くの人にとって身近な“移動”をテーマに、新たな発見を届けるコンテンツです。

詳しくは、THULE BAG公式サイトよりご確認ください。

https://zett-bag.jp/thule/news/2026/03/13/20715/

【THULE】（スーリー）

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・@zett.thule公式フェイスブック

https://www.facebook.com/zett.thule/

・消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB︓https://zett-bag.jp/thule/

・お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

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