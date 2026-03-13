「進撃の巨人Brave Order」進撃ブレオダ新イベント「蒸気の力、その先へ」を開催！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）は、アニメ『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作「進撃の巨人Brave Order」にて、2026年3月13日（金）より、新イベントの蒸気の力、その先へを開催！また、本日より【蒸気の力】ハンジ・ゾエ、【蒸気の力】ヒッチ・ドリス、【蒸気の力】フロック・フォルスターが登場する「蒸気の力、その先へガチャ」も開催！その他、最新情報はゲーム公式サイト・ゲーム公式X（旧Twitter）アカウントにて随時公開して行きますので、ぜひご覧ください。

ゲームアプリ「進撃の巨人Brave Order」公式サイト

https://shingeki-bo.enish.com/

■蒸気の力、その先へガチャ開催！

▼開催期間

2026/3/13(金) ～ 2026/4/2(木) 23:59まで

▼ガチャ詳細

・新登場の【蒸気の力】ハンジ・ゾエ/【蒸気の力】ヒッチ・ドリス/

【蒸気の力】フロック・フォルスターがピックアップされたガチャ。

・青輝石限定の「蒸気の力、その先へステップアップガチャ」では

Step5でピックアップ★4団員が1体確定！

▼★4ピックアップ対象

・【蒸気の力】ハンジ・ゾエ/ 前衛 / 攻撃型

・【蒸気の力】ヒッチ・ドリス/ 後衛 / 支援型

・【蒸気の力】フロック・フォルスター/ 後衛 / 攻撃型

■超高難易度コンテンツ「極限決戦 碧ノ参」追加！

本日、2026年3月13日（金）に超高難易度コンテンツ「極限決戦 碧ノ参」を追加！究極を超える強さに挑め!!

■「進撃の巨人 Brave Order」

本ゲームは、単行本世界累計発行部数1.2億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作です。『進撃の巨人』は、NHK総合にて2023年11月4日（土）に「進撃の巨人」The Final Season完結編（後編）が放送されました。

本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数のプレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かいます。本ゲームオリジナルの撮り下ろしボイスで、臨場感たっぷりな『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。

■『進撃の巨人』とは

単行本世界累計発行部数1.2億部突破。

巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。



■「進撃の巨人 Brave Order」概要

タイトル：進撃の巨人 Brave Order

ジャンル：多人数共闘型RPG

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1582769575

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekibo

ゲームアプリ公式WEBサイト：https://shingeki-bo.enish.com/

ゲームアプリ公式Twitterアカウント：https://twitter.com/shingeki_bo

対応OS：iOS / Android

著作権表記：(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地：東京都港区六本木6-1-20

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営