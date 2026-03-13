【こどもの休日の過ごし方】図鑑制作のスペシャリスト丸山貴史先生と行く!図鑑作りツアー

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年４月26日（日）「図鑑製作者の丸山貴史先生と一緒に多摩動物園で図鑑つくりツアー！(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1795)」を開催します。数多くの図鑑制作に携わってきた丸山貴史先生と一緒に多摩動物園をめぐり、自分だけのオリジナルのどうぶつ図鑑づくりに挑戦します。動物を見る目がぐっと変わり、学びと発見にあふれるプログラムへ、ぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．丸山先生から直接お話が聞ける！

これまでに100冊以上の図鑑を手掛けた図鑑制作のスペシャリスト、丸山先生と一緒に動物園へ出掛けます。動物たちの生態や図鑑づくりのポイントについて、直接お話を伺います。

２．自分でつくる！オリジナルのどうぶつ図鑑！

観察中に感じたことや発見した動物の特徴について、自分の言葉や絵を用いて図鑑づくりに挑戦します。図鑑づくりをとおして、お子様の観察力や表現力をはぐくみます。

３．「アリからゾウまで出会えるところ」多摩動物公園！

約52.3haの広大な敷地に、およそ300種類の動物が暮らす多摩動物公園は、図鑑づくりのフィールドワークにピッタリの場所です。ライオンやゾウなど人気の動物から、マヌルネコやカグーなどの珍しい動物までじっくり観察することができます。

■図鑑製作者の丸山貴史先生と一緒に多摩動物園で図鑑つくりツアー 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年４月26日 (日)

（申込締切日：2026年４月21日(火)）

・対象：年長～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：東京都日野市 多摩動物公園

・食事：昼１回

・交通手段：普通列車利用（新宿発）

・旅行代金：【年長～１年生】15,840円 【２年生～６年生】17,600円

※新年長・新小学１年生おめでとう割対象（10％OFF）

※ツアー参加当日の学年が対象学年です。申し込み時の学年ではありませんのでご注意ください。

・旅行代金に含まれるもの：交通費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 40名（最少催行人員：５名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフ１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1795(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1795)

■スケジュール

7：30～8：30 新宿発（普通列車）多摩動物公園着



●丸山貴史先生の紹介

●丸山先生といっしょに動物園を見学

●丸山先生による図鑑作成ポイントの説明

●図鑑作成 / 自由見学時間



17：00～18：00 多摩動物公園発（普通列車）新宿着

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp