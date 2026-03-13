構想着手から20年。100年先の心豊かなくらしを形にするTAKANAWA GATEWY CITYグランドオープンまで残り16日！

東日本旅客鉄道株式会社「TAKANAWA GATEWAY CITY」PR事務局

2026年3月28日（土）、広域品川圏の中核を担う国際交流拠点「TAKANAWA GATEWAY CITY」がグランドオープンいたします。南北約1.3kmにわたる広大な一つの街として動き出します。

グランドオープンを祝し、3月28日から4月末までの約1ヶ月間に渡り、最先端テクノロジーと日本の伝統文化、そして芸術が融合する多彩なオープニングプログラムを展開いたします。TAKANAWA GATEWAY CITYが提案する「100年先の心豊かなくらし」を、グランドオープンのこの機会に、ぜひお楽しみください。

【TAKANAWA GATEWAY CITYオープニングイベント】

◯街全体が、南北約1.3kmにわたる広大なキャンバスに！

「TAKANAWA GATEWAY CITY OPENING ART CELEBRATION」

◯地域の祭から大使館、ロボットまで！みんなで街を盛り上げる祝祭「FESTIVAL PARADE」

◯都心のど真ん中で特別な音楽体験を。「TAKANAWA GATEWAY SPECIAL LIVE」

◯世界トップクラスの10代が東京に大集結！次世代エンターテイメントフェス

「ZERO FES 2026」

◯山手線貸切企画！文化の物語と未来をめぐる山手線プレミアムツアー

「FUTURE GATE TRAIN」

◯第3回目の人気企画！若者が主役のダンスイベント「youth DANCE STAGE 2026 spring」

◯一夜限りの特別演出！MoN Takanawa BOX1000こけら落とし記念

「MoN Takanawa DRONE SHOW ～ENERGY～」

◯TAKANAWA WALK & RAIL -まちを繋げるデジタルさんぽ-

【各施設オープニングイベント】

◯MoN Takanawa: The Museum of Narratives 開館記念プログラム

◯メゾンクラシックサロン 高輪はちみつを使用した限定商品を発売！

１. 街全体が、南北約1.3kmにわたる広大なキャンバスに！

「TAKANAWA GATEWAY CITY OPENING ART CELEBRATION」

【TAKANAWA GATEWAY CITYオープニングイベント 開催概要】

街全体を巨大なキャンバスに見立て、高輪の歴史と未来を繋ぐ回遊型アートイベントを開催。かつて江戸の玄関口として人が交流する拠点であった歴史をもつこの地から、高輪の未来を臨む「CROSSING」をテーマにしたアートが敷地内各所を彩ります。

期間中は、THE LINKPILLAR 1から始まり、TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCEまで、それぞれのエリアで順次ライブペイントやワークショップなどを通じてアートを作り上げます。完成したアートは、期間中どなたでもご覧いただけます。

画像はイメージです

・期間：3月29日（日）～4月30日（木）

・参加費：無料

■イベント情報・アーティストプロフィール （一例）

ライブペイント 岩嵜 裕也氏

2012年より活動を開始。グラフィティやライブペイントなどのストリートアートやクラブカルチャーに影響を受ける。空間が内包するエネルギーや音を色に置き換え、自身のストロークによる筆跡を生かした描き方を得意とする。独自視点での深化ながら、その概念は抽象表現主義に類似している。時にコンセプチュアルにデザイン性を加味するなど、独自性を失わず知識を深め融合させることにより、新たな絵画表現を模索している。

・日時：3月29日（日）～

・場所：THE LINKPILLAR 1

ワークショップ 力石 咲氏

2004年多摩美術大学美術学部情報デザイン学科卒業。以後一貫して編むという技法で作品を制作。編み物が持つ様々な特徴や社会的イメージを、その時々の自身の関心事や状況に重ね合わせ、パフォーマンス、参加型インスタレーション、地域アート作品を展開。近年は環境問題である残糸の存在と、結晶と編み物の親和性に着目した作品制作を模索している。

・日時：4月5日（日）～

・場所：THE LINKPILLAR 1

ライブペイント Majio氏

青森県弘前市出身の絵描き。ドローイングをベースに、壁画、木版画、舞台装飾、デザイン、企画演出など、表現活動は多岐にわたる。特定の手法やジャンル、場所に傾倒することなく、自身の核から沸き上がる表現を続けている。

・日時：4月11日（土）～

・場所：THE LINKPILLAR 1

ローレフォト 寅貝 真知子氏

癒しや旅をテーマに、日常の写真から見る人を幻想的な架空の世界へと誘うローレフォト。

現実と空想の境界を越えるような、心に残るビジュアル体験を提供。

・日時：4月18日（土）～

・場所：THE LINKPILLAR 2

ワークショップ 井上 唯氏

愛知生まれ。滋賀在住。自然や風土、人々の営みから学びつつ、それぞれの土地がもつ素材や物語に、手仕事を介した緩やかな思考と新たな視座を交えることで、この世界の仕組みや目に見えない繋がりを“モノ”を介して想起させるような光景をつくり出したいと考えている。

・日時：4月25日（土）～

・場所：Link Biotope

２. 地域の祭から各国大使館、ロボットまで！みんなで街を盛り上げる祝祭

「FESTIVAL PARADE」

Photo:Nanako Kato

南北約1.3kmの広大な街を舞台に、伝統・文化・国際連携が織りなす祝祭感あふれるパレードを実施します。港区・高輪地域の各種団体や、東日本各地の祭もパレードに登場。4/1には最新のテクノロジーを搭載した街の内外で活躍するロボットもパレードに参加予定。さらに在港区大使館と連携した、TAKANAWA GATEWAY CITYらしい多様性あふれるパレードをお楽しみください。

3月28日（土）には地元神社の大神輿が登場。地域全体の今後益々の発展の祈願するとともに、地元の中高生や慶應義塾体育会應援指導部の合同吹奏楽団による地域の皆様がグランドオープンを盛り上げます。翌29日には東北5地域の熱気あふれるパレードも実施。さらには、Gateway Parkにて秋田竿燈演技を行うなど、地域の祭りを皮切りに賑わいを創出いたします。

・期間 ：3月28日（土）～4月5日（日）、

11日（土）、12日(日)、18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）

・参加団体：

3月28日（土）

高輪神社、慶應義塾体育会應援指導部吹奏楽団山脇学園中高、品川学藝高校

3月29日（日）

東北5地域（青森市、盛岡市、山形市、仙台市、福島市）、秋田竿燈会

以降の出演日程

エクアドル大使館（4/5）、ガーナ大使館（4/11）ギリシャダンスケフィ（4/12）、

スリランカ大使館（4/18）、港区周辺ダンスチーム（4/19）など

・場所 ：THE LINKPILLAR 1～MoN Takanawa: The Museum of Narratives 2F歩行者デッキ

・参加費：無料

・URL ：https://www.takanawagateway-city.com/news/detail.php?page=c2262

※各日開催時間、実施回数、ルートが異なります。また、実施内容が変更になることがございます。

※雨天時、ルートや内容が異なる場合は上記URLにて情報更新いたしますので、ご確認ください。

３. 都心のど真ん中で特別な音楽体験を。「TAKANAWA GATEWAY SPECIAL LIVE」

秋田竿燈演技（イメージ）ガーナ大使館（イメージ）

コンテナをリノベーションしたスペシャルなポータブルステージが、都市と人が交差するパブリックスペース「Gateway Park」で DJ プレイやライブパフォーマンスを展開。高輪ゲートウェイ駅で好評を博している EKINAKA DJ に出演のアーティストなどが登場し、5週間に渡り48のアーティストが昼も夜もにぎやかに街を盛り上げます。

会場には、世界最高峰のサウンドシステム「Danley Sound Labs」を導入いたしました。屋外とは思えないほど立体的でクリアな音像を実現し、単に音楽を聴くだけではない「音に包み込まれる体験」そのものをお楽しみいただけます。都市のど真ん中で、音楽・空間・人が有機的につながる数週間。TAKANAWA GATEWAY CITY周辺エリアに再び鮮やかな熱を灯す、特別なひとときをご期待ください。

画像はイメージです

・会場 ：Gateway Park(以下GW Park)、高輪ゲートウェイ駅南改札外3階テラス(以下高輪GW駅）

・参加費：無料

・イベントスケジュール（予定）：

※出演アーティスト・実施時間・会場は予告なく変更になる場合がございます。

※悪天候等の理由により予告なくイベントが中止になる場合がございます。

※一部、異なる時間でイベントを実施する日程がございます。

※出演アーティストの日時は後日TAKANAWA GATEWAY CITY公式HP、SNS等にてお知らせいたします。

４. 世界トップクラスの10代が東京に大集結！次世代エンターテイメントフェス

「ZERO FES 2026」

本イベントは、2025年7月に初開催され、7カ国から10代トップアーティストが集結。DJ、ラッパー、ダンサー、ドローンレーサーなど多様なジャンルの才能が交差し、500名以上が来場しました。第2回目となる本開催では、会場をTAKANAWA GATEWAY Convention Centerへ移し、約3,000名規模へとスケールアップしての開催となります。

出演アーティストには、世界最大級の音楽フェス「Tomorrowland」で活躍するELFIGO、アメリカで話題のシンガーDom Innarella、そして2025 Billboard Hot 100入りしたラッパーBabyChiefDoit、DMC Middle East Championship「Scratch」部門で史上最年少優勝を果たしたDJ MICHELLEなど、各国を代表する次世代の10代トップエンターテイナーたちが集結します。

・日程 ：3月29日（日）

・場所 ：TAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hall A,B,C

・時間 ：15：00～20：00（開場は14：00～）

・チケット料金：1,000円（19歳以下）、4,000円（20歳以上）※スタンダードのチケット価格

■出演アーティスト（出演順）

■ピックアップアーティスト

ELFIGO（14歳 / イビサ島） DJ / Producer

11歳にして世界最大級の音楽フェスTomorrowlandでデビューを果たし、EDMシーンに世界的センセーションを巻き起こす。SNS総フォロワーは200万人を超え、4デッキを駆使したマッシュアップスタイルで、次世代の音楽シーンを牽引している。

BabyChiefDolt（17歳/アメリカ）Rapper

2025年発表の「Went West」がBillboard Hot 100入りを果たし、Z世代を代表する“新時代のドリルアーティスト”。Spotify等の音楽配信サービスでの再生数が急増中で、TikTokでは彼の楽曲がミーム化し、Z世代の象徴的存在となっている。

Dom Innarella（15歳/アメリカ）Singer-Songwriter

ソウルやR&Bをルーツに持つ15歳のシンガーソングライター。SNSで大注目を集め、等身大の感情を描く楽曲が各国バイラルチャートにランクイン。伸びやかな歌声で次世代ポップを象徴する存在。

※詳しい情報は公式HP(https://zerofes.idear.world/ja/2026-winter)をご確認ください。

５. 山手線貸切企画！文化の物語と未来をめぐる山手線プレミアムツアー

「FUTURE GATE TRAIN」

「100年先の心豊かなくらしのための実験場」であるTAKANAWA GATEWAY CITYへ向かう山手線プレミアムツアー列車「FUTURE GATE TRAIN」を運行します。TAKANAWA GATEWAY CITYが描く「未来の兆し」を体感する特別な移動体験を提供します。

「FUTURE GATE TRAIN」は、山手線がつなぎ、見守ってきた都市の文化とTAKANAWA GATEWAY CITYが紡ぐ未来への予感を一日で体験できる列車です。山手線をほぼ一周しながら、車窓に映る都市文化を紐解き、高輪を起点に未来の展望を描き出す音声ドラマともに、TAKANAWA GATEWAY CITYまで走行します。

この特別な旅を音声でナビゲートする車掌役として、声優・俳優としてドラマや映画でも活躍する津田健次郎さんの出演が決定しました。東京に点在する都市の文化を紐解きながら高輪ゲートウェイ駅へ向かう特別な電車旅を、ボイスキャストとして盛り上げます。

・期間：3月30日（月）

・場所：出発／大崎駅 到着／高輪ゲートウェイ駅

※TAKANAWA GATEWAY CITYアプリ登録者の中から招待制で参加者を募ります。

※ご取材には、人数制限・取材数に限りがあります。

６. 第3回目の人気企画！若者が主役のダンスイベント

「youth DANCE STAGE 2026 spring」

街の新たな文化創造・発信拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」を会場に、未来を担う若者が主役のダンスイベント「youth DANCE STAGE 2026 spring」の開催が決定！高輪地区を中心とした学生団体のダンスパフォーマンスに加え、プロダンサーによる講評やTAKANAWA GATEWAY CITY オリジナル賞の授与を行うほか、世代を超えた交流コンテンツも実施予定です。

・期間 ：4月19日（日）

・場所 ：MoN Takanawa:

The Museum of Narratives パークテラス

・共催 ：一般財団法人JR東日本文化創造財団

・開催時間：13:00～17:00（予定）

・参加費 ：無料

・ゲストダンサー：YOH UENOほか

・出演チーム ：東海大学付属高輪台高等学校、高陵中学校ほか

７. 一夜限りの特別演出！

MoN Takanawa BOX1000こけら落とし記念ドローンショーを開催

「MoN Takanawa DRONE SHOW ～ENERGY～」

イベントの様子／ゲストダンサーYOH UENO

TAKANAWA GATEWAY CITY の文化創造・発信の拠点であるMoN Takanawa: The Museum of Narratives のシアター空間「Box1000」のこけら落としを記念して、MoN Takanawa に命の息吹やエネルギーを吹き込むようなドローンショーを実施します。

・日時 ：2026年4月（予定）

・場所 ：MoN Takanawa隣接エリア上空

・参加費：無料・予約なし

８. TAKANAWA WALK & RAIL -まちを繋げるデジタルさんぽ-

ドローンショー（イメージ）

デジタルスタンプラリー企画「TAKANAWA WALK＆RAIL ―まちを繋げるデジタルさんぽー」を開催いたします。専用のアプリを通じて、TAKANAWA GATEWAY CITYの各スポットを架空の「駅」に見立て、各スポットで「路線パーツ」を獲得することで線路を伸ばし、自身が選んだ電車（E233系 or E235系）をゴールに向かって走らせる企画です。大人から子どもまで楽しく参加できる、体験コンテンツです。

画像はイメージです【各施設オープニングイベント 開催概要】

■ MoN Takanawa: The Museum of Narratives 開館記念プログラム

MoN Takanawa: The Museum of Narrativesでは、宇宙から縄文土器、指先の指紋まで、古今東西の「ぐるぐる（らせん）」を巡る知的体験、最新のライブ空間手塚治虫「火の鳥 未来編」を大迫力で体感する新しいマンガ体験、ジェフ・ミルズに始まり、羊文学、UAなど豪華アーティスト登場の音楽プログラム、83年の時を超えて現代に蘇るシャガール×バレエの伝説の舞台、八代目尾上菊五郎出演 歌舞伎xテクノロジー、人間国宝4名による1日限りの寄席、畳の上で春を感じるプログラムまで。多彩な開館記念プログラムがこの春、幕開けとなります。

・開館記念2大プログラム

MoN Takanawaの開館を彩るシーズンテーマ「Life as Culture ― 生きるは、ブンカだ」を象徴する、2つのプログラム。館内最大空間「Box1500」では開館記念特別展「ぐるぐる展-進化しつづける人類の物語」を、最新シアター空間「Box1000」では開館記念特別公演「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」を展開します。

そのほかイベントの詳細はMoN TAKANAWA : The Museum of Narratives 公式HP(https://montakanawa.jp/)をご覧ください。

■ メゾンクラシックで高輪はちみつを使用した限定商品を発売！3日間限定の特別イベントも！

春・夏・秋それぞれの季節に収穫する高輪はちみつ。四季によって咲く花々が違えば、はちみつの風味や色も変わります。そんな季節毎の味わいを体験していただける高輪はちみつスイーツのプレートと紅茶をセットで提供します。

・日時：3月28日(土)11:00～

・場所：メゾンクラシックサロン（高輪ゲートウェイ駅 南改札外3階）

・開催営業時間：【月～土】11:00-23:00 【日・祝】11:00-22:00

・HP：https://www.takanawagateway-city.com/gourmet-shops/detail.php?page=1004

・高輪はちみつを楽しむ焼き菓子とフレッシュチーズケーキの

プレート＆紅茶セット 1セット1,580円

セット内容：

蜂蜜マドレーヌ、フロマージュブランのフレッシュチーズケーキ、

スコーン2種、高輪産はちみつ（春・夏・秋）ティースプーン各1杯、国産ルバーブのコンフィチュール、お好きな紅茶

・メゾンクラシックの一部メニューをエキナカで特別販売！

メゾンクラシックサロンで3月28日から販売する「高輪はちみつを楽しむ焼き菓子とフレッシュチーズケーキのプレート＆紅茶セット」のメニューのひとつ「高輪はちみつマドレーヌ」や、「メゾンクラシックファクトリー」の「シューラスク」等を高輪ゲートウェイ駅改札内「Eki Park」にて販売。3日間時間限定の特別イベントです。「TAKANAWA GATEWAY CITY」での散策のおやつにぜひ！

・販売日時：3月28日(土)、4月11日(土)、4月25日(土)

各日12:00～17:00 ※なくなり次第終了

・販売箇所：Eki Park（高輪ゲートウェイ駅改札内）

・販売商品：メゾンクラシックサロン「高輪はちみつマドレーヌ」、メゾンクラシックファクトリー「シューラスク」 ほか

※その他の詳細は3/19以降に公開予定 https://www.jr-cross.co.jp/

TAKANAWA GATEWAY CITYに関するイベントの詳細情報は、TAKANAWA GATEWAY CITYのHP・SNSにて順次お知らせいたします。