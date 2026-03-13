オーレックグループ3社が「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に3年連続認定

株式会社オーレック

オーレックグループ3社（所在地：福岡県八女郡広川町、代表取締役：今村健二）は、経済産業省および日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に3年連続で認定されました。

オーレックグループでは、社員一人ひとりの健康保持・増進と働きやすい職場環境づくりを重要な経営課題と位置づけ、健康経営の推進とウェルビーイングの向上に取り組んでいます。

オーレックグループの主な健康経営への取り組み

■健康方針

オーレックグループは、社是「明るい未来創りに貢献する」のもと、安心・安全な食づくりと緑豊かな社会づくりに貢献してまいりました。創業精神である「世の中に役立つものを誰よりも先に創る」に基づき、オリジナリティのある製品・サービスを提供し続けています。

これらの取り組みの根底には、社員一人ひとりのたゆまぬ努力があります。

オーレックグループは、さらなる社会貢献の実現に向けて「幸せな人生のための健康づくり」を健康方針に掲げ、社員一人ひとりの健康保持・増進とワークライフバランスの実現に向けた健康経営を積極的に推進しています。

■主な取り組み

- 運動機会の提供 毎朝のラジオ体操の実施- 管理職・社員への健康教育 社外講師による健康セミナーの実施- 保健指導および特定保健指導の機会提供 勤務時間内での指導面談の実施、オンライン面談環境の整備- 喫煙率低下に向けた取り組み 禁煙外来治療費の補助、インセンティブの付与- 働きやすい職場環境づくり 時間単位での年次有給休暇の取得- 社員の健康保持・増進に向けた取り組み 定期健康診断100％受診、該当年齢における人間ドック補助金の増額（令和8年予定）および医療費補助- ウェルビーイング向上に向けた取り組み 外部相談窓口の設置 など

オーレックホールディングス 健康経営の取り組み

https://www.orec.holdings/sustainability/

「健康経営優良法人認定制度」とは

地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

【健康経営優良法人認定制度（経済産業省HP）】

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

本件ならびに取材・掲載に関するお問い合わせ

株式会社オーレックホールディングス

経営本部（担当︓関）

TEL︓0943-32-5002

E-mail: kouhou@orec.co.jp