【5社限定】「社長のための就業規則戦略塾」名古屋にてリアル開催決定。

社会保険労務士法人とうかい

労働基準監督署の調査強化や、SNSによる風評被害、多様な働き方への対応など、企業を取り巻く労務リスクは年々複雑化しています。本セミナーでは、単なる「法的なひな形」ではない、会社を守り、かつ従業員のモチベーションを高めるための「経営戦略としての就業規則」の活用ノウハウを、全3回にわたって徹底解説いたします。

本セミナー開催の背景

多くの企業において、就業規則は「一度作ったらそのまま」の形骸化したものになりがちです。しかし、近年の相次ぐ法改正や、採用ミスマッチによる早期離職、未払い残業代請求といったトラブルは、就業規則の不備が原因であることも少なくありません。

本セミナーは、450社以上の顧問先を抱える当法人の知見を結集し、経営者が「現場で本当に使える」ルール作りを習得することを目的としています。

セミナーの3大ポイント

- 【5社限定】の少人数制。自社に近い課題を深く掘り下げられる一方的な講義ではなく、少人数だからこそできる密度の高い情報交換が可能です。- 全3回の体系的カリキュラムで「守り」と「攻め」を網羅採用から評価、懲戒、安全衛生まで、経営者が押さえるべき重要項目をステップバイステップで学びます。- 懇親会を通じて経営者同士の交流も第1回と第3回の終了後には懇親会を開催。同じ悩みを持つ経営者同士の交流の場を提供します。

プログラム内容

第1回 会社を守る就業規則の読み方

一般的な雛形をそのまま流用した規定には、思わぬ経営リスクが潜んでいることがあります。

会社を不測の事態から守り抜くために、社長が真っ先に目を通すべき「10の重要項目」を紐解きます。

第2回 問題社員を生まない就業規則戦略

採用ミスや休職トラブルによる組織の問題は、入り口のルール設計や規定の設定によって改善できます。

「自社に合わない人材」を放置せず、健全な職場を守り抜くための組織を構築しましょう。

第3回 解雇・懲戒で会社を守る就業規則

一歩間違えれば訴訟に発展する解雇・懲戒は、感情ではなく「仕組み」で備えるのが鉄則です。

トラブルを封じ込め、毅然とした対応を可能にするための戦略的な規定作成のポイントをお伝えいたします。

講師プロフィール

久野 勝也（社会保険労務士法人とうかい 代表）

大学卒業後、大手百貨店に入社、社長を志す。外商という富裕層向けの営業を担当し、知り合った経営者の役に立ちたいと考え起業を決意。2011年社会保険労務士事務所を開業。

業界では異例の速度で成長し、2019年（令和元年）5月1日より名古屋駅近くに名古屋事務所を開設。顧問先450社以上に対して、労務支援を行っている。

赤塚俊亮（社会保険労務士法人とうかい）

前職の保険会社時代にて「備え」の有無が人生や経営を左右することを痛感。

現在、新規面談の営業担当として、年間約100件を超える新規企業の労務課題と向き合っている。企業の現状に即した「本当に機能する就業規則」の構築を通じて、環境づくりを支援している。

開催概要

日時

3回セットのセミナーとなります。

第1回：4月17日（金）16:00～19:30（懇親会込）

第2回：5月14日（木）16:00～18:00

第3回：6月12日（水）16:00～19:30（懇親会込）

場所

社会保険労務士法人とうかい 名古屋駅前事務所 多目的ルーム

（愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル8F）

定員

5社限定

対象

経営者・経営幹部

参加費

16,500円（税込） ※全3回分、懇親会費込

詳細・お申込み

https://www.tokai-sr.jp/seminar/shacho-shugyo-kisoku2604

お申込みはこちら :https://www.tokai-sr.jp/seminar/shacho-shugyo-kisoku2604社会保険労務士法人とうかい

所在地 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F



設立 2011年11月



代表 久野勝也



ホームページ https://www.tokai-sr.jp/



電話番号 052-433-7280