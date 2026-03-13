【オイシックス新潟】3/21(土)「ドリームフェスタ」開催決定！ホーム開幕戦の熱気の残るグラウンドで選手との交流やキャッチボールを楽しもう

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（以下、オイシックス）は、3月21日（土）のホーム開幕戦で新潟県主催の大人気イベント「ドリームフェスタ」を開催することをお知らせいたします。

オイシックスの選手も参加します。大人から子どもまで、どなたでも参加可能です。ぜひホーム開幕戦の熱気が残るエコスタのグラウンドで、キャッチボールや選手との交流を楽しみましょう！

チケットの購入はこちら(https://more.tiget.net/@/niigata-albirex-bc2026?openExternalBrowser=1)

ドリームフェスタ 概要

試合後のHARD OFF ECOスタジアム新潟のグラウンドに入ることができます。

グローブをお持ち込みの方はキャッチボールができるほか、選手との交流を楽しむことができます。

参加費：無料

持ち物：グローブ（キャッチボールを希望される方以外は不要です。ボールはお貸し出しします）

事前応募：不要

※グラウンド内は入場不可な場所もございますので、スタッフの指示に従い、決められた範囲でお楽しみください。

※雨天等により公式戦が中止となった場合、本イベントも中止となります。また、天候やグラウンドの状況、試合の延長等により、イベントを中止する場合があります。

主催：新潟県（交流促進ゆめづくり事業）

ホーム開幕戦「Oisix THANKS DAY」概要

NPBファーム・リーグ 東地区 公式戦

3月21日（土）13:00試合開始（一般入場開始：11:30）

vs東北楽天ゴールデンイーグルス

＠HARD OFF ECOスタジアム新潟

チケットの購入はこちら(https://more.tiget.net/@/niigata-albirex-bc2026?openExternalBrowser=1)

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。