～ヒト、モノ、コトを「CULTIVATE」 今春も渋谷の街を舞台に多様なコンテンツを発信～『渋谷ファッションウィーク2026春』本日スタート！　会期：2026年3月13日（金）～22日（日）

渋谷ファッションウィーク実行委員会

「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（主催：東京クリエイティブサロン実行委員会）の渋谷エリアは、渋谷ファッションウィーク実行委員会（実行委員長：渋谷道玄坂商店街振興組合理事長 大西賢治）がエリア主催者となり、「渋谷ファッションウィーク2026春」を主催します。

渋谷ファッションウィークは2014年3月の初開催以来、毎年春と秋の開催を重ね、今回で25回目となります。今春もカルチャーと同じ語源を持つコンセプト「CULTIVATE」のもと、渋谷の街を舞台に多様なコンテンツを発信します。

本日開催したキックオフイベントでは、渋谷ファッションウィーク事務局長の寄本健、クリエイティブディレクターの田中ヒロが、今後の渋谷ファッションウィークの挑戦や、今年のコンセプトである「CULTIVATE」について語りました。また、今回キービジュアルを担当したアーティスト／イラストレーターのFace Okaさんを迎え、それぞれの立場から渋谷ファッションウィーク・渋谷への想いをクロストークしました。

会期中、渋谷ファッションウィークのためにFace Okaさんが描き下ろした期間限定のアートが「THE CITY DRESSING」として渋谷の街を彩り、来街者をお出迎え。キービジュアルを軸にしたブランドとのコラボレーションも展開します。また、初開催となる「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」は「コミュニティを交ぜる」をコンセプトに、ファッションデザイナーやインフルエンサーなど多様な出店者が集うマーケットに挑戦。会話が生まれ、価値観が交差し、来場者も加わって“関係を育てる場”を目指します。

他にも、大型商業施設店舗が共創するショッピング優待キャンペーン「THE SHOPPING」には、昨年を上回る約120店舗の渋谷の人気ショップが参加。さらに、Bunkamuraザ・ミュージアム現展示室最後の展覧会となる「THE EXHIBITION」、渋谷ファッションウィーク限定グッズがプレゼントされる「THE STAMP RALLY」など、この春、渋谷ファッションウィークでしか体験できない注目のコンテンツを実施予定です。

今春も新たな挑戦に取り組む渋谷ファッションウィークにぜひご参加ください。

■3月13日開催 クロストーク

開催初日の本日、渋谷サクラステージにてオープニングクロストークを実施しました。

渋谷ファッションウィークを代表して事務局長寄本健からご挨拶の後、大規模再開発で変わりゆく渋谷の街を舞台にした渋谷ファッションウィークのクリエイティブディレクターである田中ヒロと、キービジュアルを担当したFace Okaさんから、それぞれの立場ならではのクロストークを発信しました。

渋谷ファッションウィーク事務局長 寄本健：

渋谷ファッションウィークは渋谷駅周辺の大型商業施設のみなさんとの挑戦からはじまり、回を追うごとに多様で多彩な仲間に参加していただき、今春、25回目を迎えることが出来ました。100年に一度と言われる大規模な開発の中、街の様子も変わっていきますが、渋谷ファッションウィークで繋がってくださったネットワークやユニークなアイデアで、ますます渋谷の街を楽しんでいただきたいです。

Face Okaさん：

渋谷を一言でいうと、分かりやすくカオス。世界的な視点でも唯一無二な都市のひとつだと思います。そのイメージは僕が普段から自分の作品で作っている世界観にかなり近い。だから今回、渋谷をテーマにするからといって構えることはなくて、自分が受けてきた渋谷のカオスな空気感を、ただ自分の作品として正直に表現できたように思います。

渋谷ファッションウィーククリエイティブディレクター 田中ヒロ：

渋谷って、寛容度や許容度においてはすごく高い街だと思っていて、これじゃなきゃダメ、こんな人じゃないとダメ、みたいなものがほぼない。Faceさんがカオスとおっしゃっていましたが、そのカオスがいい状態になれば、もっと面白いものが生まれてくると思うんです。なので、そんな面白いところに自分も参加してみたいという感覚で来ていただけると、中に入っていく感覚が得られるはずです。

■渋谷ファッションウィーク実行委員会 実行委員長からのメッセージ

大西 賢治

渋谷ファッションウィーク実行委員会 実行委員長／渋谷道玄坂商店街振興組合 理事長

渋谷ファッションウィークは2014年3月の初開催から毎年春と秋の開催を重ね、今回で25回目を迎えることが出来ました。

今春は「コミュニティを交ぜる」マーケット企画に挑戦します。

渋谷ファッションウィークには毎年多くの方々が参加してくださっていますが、これまでの仲間が再び参加して新しいものを一緒に作り上げてくださるのは、渋谷ファッションウィークならではだと思っています。ぜひ、渋谷に足を運んでいただき、街全体も交流も楽しんでください。渋谷ファッションウィークの仲間がこれからも増えることを楽しみにしています。

■スケジュール

開催期間中、渋谷各所から多様なコンテンツを発信します。

■コンテンツ紹介

【THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)】（初開催）

今春の新しい試みの1つとして、渋谷ファッションウィークとして初となるマーケット「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」を渋谷サクラステージで開催します。「コミュニティを交ぜる」というこの新しいマーケットには、渋谷ファッションウィークがこれまでの13年の歴史で積み重ねてきたネットワークをベースに、ファッションデザイナーやインフルエンサー、スタイリスト、ブランド、学生サークルなど、ファッションを中心とした多彩な顔ぶれが出店予定。SNSでの情報発信にもご注目ください。

期間：2026年3月20日（金・祝）11:00～20:00／3月21日（土）11:00～19:00

会場：渋谷サクラステージSHIBUYAタワー3階

イベントスペース「BLOOM GATE」（渋谷区桜丘町1-1）

※会場への入場は無料

【THE CITY DRESSING】

会期中、Face Okaさんによって渋谷ファッションウィークのために描き下ろしされた期間限定のアートが、渋谷の街の至るところに登場。「渋谷駅出入口21番エレベーター地上上屋壁面」には大型アートも出現、渋谷の街を彩り来街者をお迎えします。

期間：2026年3月13日（金）～22日（日）

会場：渋谷各所

またキービジュアルを軸にしたブランドとのコラボレーションも展開。本企画は、Face Okaさんによる描き下ろしのキービジュアルを軸に、SFW(R)×Face×atmos / BEDWIN & THE HEARTBREAKERS / DISCOVERED / LOTTOの4ブランドが参加。

CULTIVATE＝耕すというコンセプトのもと、渋谷という街が育んできたファッションやアート、ストリートの文脈を掘り起こし、次世代へとつなぐ“セッション”を創出。ポップの奥に独自のメッセージが潜むFace氏の表現を起点に、各ブランドとクリエイティブセッションし、プロダクトへと昇華します。

渋谷で交差するストリートカルチャーにご注目ください。

Face Oka（フェイス オカ）

台湾人の父と日本人の母を持つ、東京生まれのアーティスト/イラストレーター。

アパレル、広告、雑誌を中心に国内外問わずグローバルなアーティストとして活動の幅を

広げている。最近は新たなプロジェクトとして『The Kidding Heads』というパペットを

使った作品を制作している。

これまでにSTUSSY、adidas、New Balance、Better、SNEEZE magazine、HUMAN MADE、N.HOOLYWOOD、BEAMS、Footpatrol、Disneyなどへ作品を提供、コラボレーションを行っている。

Instagram: @face_oka

https://www.faceoka.com/

■動画制作「We Inc.」

We Inc.

アートディレクターと映像ディレクターが協力し、モーショングラフィックス・CGを中心とした映像制作を手掛けるプロ集団。グラフィック、Web、モーショングラフィックス、CGを専門チームが一貫して制作し、英語・中国語対応でインバウンド・アウトバウンド双方の展開をサポート。

専門性と多言語対応を活かし、ブランドの魅力を各国の市場に合わせて最大限に引き出す。

https://wewewe.jp/

【THE SHOPPING】

昨年も大好評の「THE SHOPPING」は、大型商業施設店舗が参加するショッピング優待キャンペーン。

今年は昨年を上回る約120店舗が参加します。渋谷ファッションウィークの期間中、公式Instagramフォロー画面表示で、さまざまな特典をご用意しています。

期間：2026年3月13日（金）～22日（日）

会場：渋谷各所

【THE STAMP RALLY】

渋谷各所のスポットに設置されたQRコードを「まちのコイン・ハチポ」で読み取ってスタンプを集めると、先着でFace Oka氏の渋谷ファッションウィーク限定コラボレーショングッズをプレゼントします。

＜プレゼント交換所＞※期間により会場が異なります

期間：3月13日（金）～3月22日（日） 11:00～20:00

※最終日は19:00まで

会場：PickUpランキン 渋谷ちかみち

期間：2026年3月20日（金・祝）11:00～20:00

3月21日（土）11:00～19:00

会 場：渋谷サクラステージSHIBUYAタワー3階

イベントスペース「BLOOM GATE」

※QRコード設置場所等、詳細はHPをご参照ください。

詳細ページ：www.shibuya-fw.com(https://www.shibuya-fw.com/)

ハチポ：https://www.hachi-pay.tokyo/hachipo/

【THE EXHIBITION】

SHIBUYA FASHION WEEK 2026 Spring x Bunkamura

高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995‐2025 ― 時をまとい、風をまとう。

Photo by Ooki JINGU

「Shibuya Upper West Project」（2029 年度竣工予定）における新施設への拡大移転を控えているBunkamuraザ・ミュージアムの、現展示室における最後の展覧会。

京都・二条城で開催したKYOTOGRAPHIEでの展示（2023 年）や、クリスチャン・ディオールとのコラボレーションも記憶に新しい写真家・高木由利子氏が、伝統的な衣服をまとい生きる人々の日常を30年にわたり世界各地で撮影してきた〈Threads of Beauty〉シリーズに焦点を当てます。会場構成を手がけるのは、場所が持つ「記憶」を掘り起こし、未来へとつなぐ建築家・田根剛氏（ATTA - Atelier Tsuyoshi Tane Architects）。

テーマ性・先見性・話題性をもった多彩なジャンルの展覧会を開催してきたBunkamuraザ・ミュージアムという空間において、「ファッションとは何か。」という問いをあらためて見つめ直す試みとなります。

約40年にわたりアートとの出会いを紡いできたBunkamuraザ・ミュージアムの現展示室に入場できる最後の機会をお見逃しなく。

期間：2026年3月10日（火）～29日（日）13:00～20:00（最終入場19:30まで）※会期中無休

会場：Bunkamuraザ・ミュージアム

入場料：無料

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/26_takagi.html

【アップサイクルコラボレーション】

資源や技術、ものづくりの力、サービスを持つ企業・団体をつなぎ、循環型社会づくりのハブとして新たな価値を生み出すプラットフォームである一般社団法人アップサイクルとコラボレーションします。

期間中、各拠点（東急ストア 渋谷サクラステージ店・PickUpランキン 渋谷ちかみち・マーケットイベント会場）にオリジナルデザインを施した紙資源回収ボックスを設置し、来街者がアップサイクル活動に直接参加できる体験機会を創出。また、紙資源や間伐材を紙糸にアップサイクルするプロジェクト「TSUMUGI」にてFace Oka氏によるキービジュアルを使用したアップサイクル素材のオリジナルグッズを制作し、「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」にて販売します。会場では、資源がどのようにアップサイクル商品へと生まれ変わるかを伝える制作工程および素材展示、今回限定のオリジナルデザイン型染め体験ワークショップなども実施予定です。

https://tsumugi-upcycle.com/

【Shibuya Street Live×SFW(R)】

SFW(R)の会期にあわせ､3月20日（金・祝）・21日（土）・22日（日）の3日間にわたり､渋谷駅周辺の6つの会場において､合計78組のインディーズアーティストがパフォーマンスを披露します｡中でも3月22日（日）には､渋谷サクラステージ2Fの桜丘広場にて､本ライブ初となる音楽とファッションのコラボレーション企画を実施します｡若者に絶大な人気を誇るアパレルブランド「SPINNS」との連携により､同ブランドが2026年春夏に提案する「USストリート」と「ネオ森ガール」のファッションを5組のアーティストが着こなし､パフォーマンスを行います｡また､これにあわせて「SPINNS SHIBUYA109店」では本ライブの特設コーナーを設置し､アーティストが着用したコーディネートを提案するなど､まちと一体となった企画を展開します｡誰もがめぐり歩いて楽しい魅力あるまち“WALKABLE CITY SHIBUYA”を体現する本ライブ゛を､ぜひお楽しみください｡

詳細は公式WEBサイトをご覧ください｡

https://shibuyastreetlive.jp/

期間：2026年3月20日（金・祝）・21日（土）・22日（日）

※開始・終了時刻は会場によって異なります｡

※雨天・荒天の場合は中止の可能性がございます｡

当日の状況についてはShibuya Street Live公式Xにてお知らせいたします｡

会場:１.渋谷アクシュ 1階 SHIBUスポット

２.渋谷桜ステージ SHIBUYAサイド 2階 桜丘広場

３.渋谷フクラス 1階 PRONTO前

４.渋谷駅東口地下広場 UPLIGHT COFFEE 前

５.西武渋谷店A館 1階 正面入口

６.国道246号横断デッキ

【渋谷ファッションウィーク2026春 開催概要】

・開催日時：2026年3月13日（金）～3月22日（日）

・開催場所：渋谷各所

・参加施設：cocoti SHIBUYA、SHIBUYA109渋谷店、渋谷キャスト、渋谷スクランブルスクエア、

渋谷ストリーム、渋谷ヒカリエ、渋谷ヒカリエ ShinQs、渋谷マークシティ、

西武渋谷店、東急プラザ渋谷、MAGNET by SHIBUYA109、

RAYARD MIYASHITA PARK、渋谷サクラステージ、Bunkamura

・主催：東京クリエイティブサロン実行委員会

・エリア主催：渋谷ファッションウィーク実行委員会

・後援：経済産業省、渋谷区、東京商工会議所渋谷支部、一般財団法人渋谷区観光協会、

渋谷区商店会連合会中央ブロック、大向地区町会連合会、氷川地区町会連合会、

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構、一般財団法人 日本ファッション協会、

一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会、

一般社団法人日本メンズファッション協会

・特別協力：東急グループ

・協賛：一般社団法人アップサイクル

・協力：一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント、東急電鉄株式会社、シブヤ経済新聞

渋谷のラジオ、Shibuya Culture Scramble、株式会社東急ストア

・公式サイト：www.shibuya-fw.com(https://www.shibuya-fw.com/)

・Instagram：https://www.instagram.com/shibuyafashionweek/

・公式YouTubeチャンネル：http://www.youtube.com/c/SHIBUYAFASHIONWEEK

【コンセプト『CULTIVATE』】

【渋谷ファッションウィークについて】

渋谷ファッションウィークは2014年3月に初開催しました。以降、毎年春と秋に開催し、今春、25回目を迎えます。これまで渋谷駅周辺の大型商業施設が中心となり、施設との垣根を超えて多彩なパートナーとともに渋谷ならではのカルチャー発信を展開してきました。渋谷ファッションウィークのハイライトとなっている「SHIBUYA RUNWAY」では、渋谷のユニークヴェニューでランウェイショーを実施し、ファッションの街・渋谷を盛り上げてきました。2021年春は世界初となる渋谷スクランブル交差点で、そして2022年春は進化を続ける渋谷の開発現場で実施し、オンライン配信をおこないました。2022年秋は3年ぶりに渋谷文化村通りで路上ランウェイショーを開催し、渋谷の多様なファッションを発信しました。さらに進化を続ける渋谷ファッションウィークは、渋谷の街を舞台に新たなステージに向け始動しています。

【東京クリエイティブサロン2026】

https://tokyo-creativesalon.com/