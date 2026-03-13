【NHKカルチャー】歌人・岡野大嗣さんの人気短歌講座が1日限定で町田教室に登場！3/21（土）15時スタート

株式会社エヌエイチケイ文化センター歌人 岡野大嗣さん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328528.html

短歌ブームの立役者のひとりであり、2023年度「NHK短歌」選者としても活躍された歌人の岡野大嗣さん。岡野さんが講師をつとめるNHK文化センター梅田教室での短歌講座は、一方通行ではない丁寧であたたかな対応が人気です。

今年1月には関西を飛び出して、東京のNHK文化センター青山教室で1日集中講座を開催。大盛況のうちに終了しました。

再びの開催を求める声も多いこの講座を、今回はNHK文化センター町田教室で1日限定で開催します。

■岡野大嗣さんのコメント

短歌の定型を「型枠」ではなく、未知の世界への「通路」と捉え 、「どう詠むか」の手前にある「何を詠むか」を自らに問い見つけます 。

確かなデッサンが画風の個性を支えるように、短歌にも観察の土台が必要です 。

自身の「ものの見方」がテンプレート化していないか点検し 、真の観察から偶察（セレンディピティ）へと繋がるプロセスを具体的にお伝えします 。

対象を凝視する中で導かれた言葉が、自分自身を外へと連れ出し、解き放ってくれる 。

そんな、書くことの本来の喜びを共に体験しましょう。

岡野大嗣（おかの・だいじ）

31歳で短歌を始める。著書に『サイレンと犀』『たやすみなさい』『音楽』『うれしい近況』ほか多数。2026年4月、新刊『夜なのに夜みたい』『ユニバーサリー・アニバーサリー』刊行予定。NHK Eテレ「NHK短歌」2023年度選者。

■講座の特徴とおすすめポイント

短歌を初めて作る方、短歌は読むだけの方も大丈夫！

事前課題（観察対象3つから一つを選んで観察を深める）をもとに短歌を作っていただきますので、「短歌を作るのは初めて」という方も安心してご参加いただけます。また、初歩の知識をまとめた資料もお渡ししています。

よい歌を鑑賞する時間もあるので、「短歌は読むだけ」という方にも楽しんでいただけます。話を聞いていると作ってみたくなるかもしれません。（事前課題の提出なしででもご参加いただけます。）

アフターフォローも充実！

講義後、数日以内に宿題の「ドリル」をお届けします。Googleフォームで気軽に取り組める、選択式の問題です。

また、課題を提出された方の全員にフィードバックをお届けします。それぞれの個性として「大切にしたいこと」と、推敲する上で「検討したいこと」をまとめたコメントです。（フィードバックには約1ヵ月ほどお時間をいただきます。）

岡野大嗣の短歌教室「言葉が歌になるとき」～1日集中特別講座～

講師：歌人、2023年度「NHK短歌選者 岡野大嗣

開催形式：教室

開催日時：2026年3月21日（土）15:00～18:20 ※途中休憩あり

受講料：会員 10,296円（税別）・一般（入会不要）11,440円（税込）

主催：NHK文化センター町田教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328528.html