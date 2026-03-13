SPASHAN洗車機が初の長野県に６店舗同時に導入サービス開始！！

株式会社HOBSTAR

■たった５分で６ヶ月耐久

コスモ石油オートライフ塩田店KYGNUSオートライフ立科店丸紅エネルギー オートライフ佐久穂店丸紅エネルギー オートライフ長土呂店

施工時間は５分

施工時間はたったの５分にも関わらず、その効果は脅威的な最大６ヶ月耐久です。

強固なセラミック被膜が愛車を長期間保護し、美しさはもちろん普段のお手入れも簡易化します。

■特徴的な５つの効果

１.艶・光沢

高価なコーティング専門店で施工する硬化型コーティング独特の、無機質的でシャープな光沢が特徴。

周りの景色がクッキリとシャープに映り込む、近代コーティングならではのわざとらしい艶・光沢を即時に体感頂けます。

２.撥水性能

接触角110°以上の高撥水性能を保ちながら、水滴を大きな塊に纏める疏水性能も兼ね備え、重力を利用してボディに残る水滴を極限まで減少した水捌け重視タイプ。

スプレー状の微雨環境にも対応しており、水滴残に拘った仕立てになっております。

洗車機施工での最終課程のブローで、ほとんどの水滴はボディーに残っておらず、拭上げ作業が皆無と言っていいほど手間を省けます。

水捌け重視の次世代コーティング

水捌け重視の次世代コーティング

３.手触り・肌触り

施工後30分程度で被膜硬化して、滑性効果を発揮します。

カリカリしても爪がかからない滑性力で、施工後に爪でカリカリして効果を実感して下さい。

また、手で触って頂くだけでコーティングの被膜感を体感出来るよう設計した事により、誰でもコーティング効果を実感でき満足度の高い仕上がりです。

味わった事のない、ヌルヌル？スルスル？と表現が難しい未知の触り心地を堪能して下さい。

ずっと触っていたくなる感覚をお試しください。

高基準の滑性を実現

４.防汚性能

ボディーに汚れが付着しにくく、高い防汚性を実感できます。

最大の特徴は、雨上がりにできる水滴痕の発生を抑える効果です。

物理的な汚れの付着の軽減はもちろん、大気中を漂うアルカリ汚染物や酸性汚染物からも愛車を守ります。

そのため、湿気、塩分（特に冬季の除雪剤・沿岸地域）、または酸性雨などの環境要因による腐食から車両を守ることができます。

５.耐傷性能

SPASHANセラミックは非常に強く耐久性が高いため、外部からの衝撃や引っかき傷から車両の表面を保護します。

これにより、塗膜面の寿命を延ばし、外観への損傷を最小限に抑えることができます。

その為、自動車レースや航空機・船舶など様々な分野で採用されております。

■施工価格

地方や店舗によって違いますが、洗車込みで5,000円前後で提供しており、非常にリーズナブルな価格設定となっております。

■製造へのこだわり

徹底した品質管理と急な需要に対応する為に、今年10月に新たに稼働開始した大阪の自社工場で製造。

最高の性能基準を満たすために日々、研究と開発を進めております。

■サービス導入店舗一覧

●ENEOSオートライフ滋野店

〒389-0512

長野県東御市滋野乙2299-1

TEL:0268-71-6976

●丸紅エネルギー オートライフ長土呂店

〒385-0021

長野県佐久市長土呂近津1160-29

TEL:0267-77-7710

●KYGNUSオートライフ立科店

〒384-2305

長野県北佐久郡立科町芦田2863-2

TEL:0267-51-3081

●コスモ石油オートライフ塩田店

〒386-1213

長野県上田市古安曽1133

TEL:0268-75-7847

●COSMOオートライフ小牧店

〒386-0031

長野県上田市小牧1200

TEL:0268-75-0737

●丸紅エネルギー オートライフ佐久穂店

〒384-0612

長野県佐久穂町宿岩390-4

TEL:0267-86-4330

●ENEOS Enejetオートライフ佐久店

〒385-0054

長野県佐久市跡部砂田58-1

TEL:0267-77-7860

HOBSTAR本社

株式会社HOBSTAR

ハイエンド向けカーケア用品ブランド「SPASHAN」を運営。主力であるカーコーティング剤は、アストンマーチンやレンジローバー・シャガーなどの高級輸入車ディーラーでも採用。2018年・2022年・2023年・2024年とカーグッズオブザイヤー大賞を4度受賞歴があり、高級志向のエンドユザーからの支持が多い。

【問合せ先】

⚪︎株式会社HOBSTAR

〒661-0047

兵庫県尼崎市西昆陽1－31－3

エネルギー事業本部

TEL:06-4950-7574

直通Email : spacolle9@gmail.com