ディープテック・イノベーション拠点推進事業～特色あるイノベーション拠点の形成を推進する民間事業者を公募します！～

東京都

東京都では、本年度より、世界での大きな成長が期待されるディープテック領域のスタートアップがアクセスしやすい、ウェットラボや実証フィールドなどの支援機能を備えたイノベーション拠点の形成を支援する「ディープテック・イノベーション拠点推進事業」を開始し、令和７年10月に１社目の支援先事業者を決定したところです。

この度、より多様なディープテック・スタートアップのニーズに沿った研究開発環境の整備を加速させ、グローバルな活躍を目指すスタートアップの育成を強力に後押ししていくため、新たに支援先事業者を募集しますので、お知らせします。

１ 事業概要

ディープテック・スタートアップのニーズを捉えたラボや実証フィールドなどの研究開発環境の整備に向け、既存の類似施設にはないような強力な支援機能を有するイノベーション拠点の形成に取り組む民間事業者を支援します。

＜補助の概要＞

- ディープテックの研究開発への支援機能等を有する都内施設の整備等に係る費用を補助- 補助上限及び補助率：１件当たり上限７億円・補助対象経費の２分の１以内- 補助期間：後日公表する募集要項を参照のこと

＜事業スキーム＞

２ 公募スケジュール等について

募集要項等の公募の詳細は、令和８年３月27日（金曜日）を目途に以下本事業のウェブサイトにてお知らせしますので、ご確認ください。

※令和８年度東京都歳入歳出予算が東京都議会において成立しなかった場合、本公募の一部又は全部について変更・中止となる場合があります。

https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/startup/initiatives/deeptechinnovation

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」