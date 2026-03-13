【JAF茨城】大子町の春を奥久慈りんごで満喫！JAFデー in 藤田観光りんご園「完熟りんごのアップルパイを作ろう！」

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）茨城支部（支部長 幡谷史朗）では、2026年4月25日（土）に藤田観光りんご園（茨城県大子町）にて「JAFデー in 藤田観光りんご園 完熟りんごのアップルパイを作ろう！」を開催します。

JAF茨城支部では、JAF会員向けに「茨城ならでは」の体験を提供することを目的とし、県内のJAF会員優待施設と連携してさまざまなイベントを開催しています。

イベント後も「奥久慈りんご」を満喫♪

本イベントでは、「丸ごとアップルパイ」「ミニアップルジャムパイ」の２種類を作ることができます。焼き上がりを待つ間、りんごを使ったスイーツやドリンクを楽しめるティータイムも設けました。そして、りんごの花が見ごろを迎える時期に行われるため、果樹園いっぱいに淡いピンクと白の花が咲き誇ります。参加者はりんごの花の甘い香りが漂う春の果樹園ならではの風景を満喫できます。

2025年4月に開催された同イベントでは50名以上の方にご応募いただきました。今年はお土産として、アップルジュースと今年のリンゴ狩りで使える次回入場無料チケットを同伴者の方にも提供します。イベント終了後も、奥久慈りんごを楽しんでいただける内容となっております。

りんごの名産地”大子町”と”藤田観光りんご園 ”について

イベント詳細、応募はこちら :https://jaf.link/47oNTFaりんごを存分に楽しめるティータイム♪白の中に淡いピンクが見られるのがりんごの花の特徴です

本イベントの会場となる大子町は、関東屈指のりんご産地で、大規模型の生産で広く流通させるのと違い、その場でもぎ取って味わう観光型栽培に特化しています。「奥久慈りんご」は樹の上で完熟させてから収穫する「樹上完熟」を特徴としており、産地でしか味わえない特別な美味しさとして、訪れた人々の心を惹きつけています。

藤田観光りんご園内では「ふじ」「つがる」「世界一」など約20種類もの品種を栽培しています。また園内で作られる厚切りのりんごがたっぷり包まれたアップルパイは、「茨城おみやげ大賞」の金賞を受賞した逸品です。

一日を通して、りんごの甘みや香り、そして花の彩りを感じながら大子町の春を満喫できるイベントとなっております。自然の中での体験が好きな方はもちろん、親子やご友人同士での参加もおすすめです。

※りんごの花の開花時期は天候や気温により変わるため、イベント当日に見頃とならない場合があります。あらかじめご了承ください。

企画概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6797_1_080d82aa1da1c5a25a9a6ebbb4f5ac9c.jpg?v=202603130951 ]

イベント詳細や応募、最新情報は下記ウェブサイトをご確認ください。

イベント詳細、応募はこちら :https://jaf.link/47oNTFa