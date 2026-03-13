縦型ショートドラマ『監視対象はあなたです―悪夢の不倫温泉―』｜不倫旅行が国家レベルの事件に!? 温泉旅館で巻き起こるカオスサスペンス、POPCORNで全28話配信

株式会社GOKKO『監視対象はあなたです―悪夢の不倫温泉―』キービジュアル

2026年3月13日（金）、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『監視対象はあなたです―悪夢の不倫温泉―』を、縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて配信開始いたします。

本作は、温泉旅館での不倫旅行をきっかけに、妻・愛人・公安・暗殺事件が絡み合い、事態が予想外の方向へと転がっていくサスペンスコメディです。

逃げ場のない温泉旅館で起きる、一夜限りの大混乱。

不倫がバレる恐怖と、国家レベルの事件が同時に迫る、スリリングでコミカルな物語となっています。

◼︎あらすじ｜絶対にバレてはいけない一夜

監視対象はあなたですー悪魔の不倫温泉ー :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

初めての不倫温泉旅行。

半年かけて準備した美女との一夜に胸を高鳴らせながら、

不倫相手と腕を組み温泉旅館のロビーを歩く中山拓弥。

しかし、そこで目にしたのは――

妻・莉子の姿だった。

なぜ妻がここにいるのか。

逃げ場のない温泉旅館で、愛人と妻に挟まれた絶対にバレてはいけない一夜が始まる。

しかし事態はそれだけでは終わらない。

専業主婦のはずの妻には、夫の知らない“裏の顔”があった。

公安、拳銃、暗殺事件、そして政治家の不倫スキャンダル――。

不倫旅行のはずだった一夜は、

湯河原始まって以来のカオスへと発展していく。

◼︎見どころ

1.不倫旅行から始まるカオスサスペンス

一つの不倫旅行が、国家レベルの事件へと発展。

次々と明らかになる真実が、視聴者を翻弄します。

2. 温泉旅館という“逃げ場のない舞台”

閉ざされた空間で進む物語。

妻、愛人、公安、それぞれの思惑が交錯します。

3. サスペンス×コメディの絶妙なバランス

緊張感ある展開の中に、不倫バレの恐怖というコミカルな要素が絡み合う、唯一無二のドラマです。

■キャスト

和田正人『監視対象はあなたです―悪夢の不倫温泉―』より

和田正人｜中山拓弥役

不倫旅行を計画する会社員。

しかし温泉旅館で妻と遭遇し、悪夢の一夜に巻き込まれていく。

代表作：『ごちそうさん』『陸王』『教場』『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』ほか

佐津川愛美｜中山莉子役

拓弥の妻。専業主婦として暮らしているが、夫の知らない裏の顔を持つ。

代表作：『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』『続・最後から二番目の恋』『ヒメアノ～ル』 『ちむどんどん』ほか

佐津川愛美『監視対象はあなたです―悪夢の不倫温泉―』より岸明日香『監視対象はあなたです―悪夢の不倫温泉―』より

岸明日香｜林原蒼役

拓弥の不倫相手。温泉旅行を共にする美女。

代表作：『警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～』『大恋愛～僕を忘れる君と』『チェリーボーイズ』『探偵は、今夜も憂鬱な夢を見る。』 ほか

中村公隆｜会田秀俊役



近藤里奈｜野口幸子役



堀井新太｜池見アキラ役



馬渕英里何｜会田沙織役

◼︎作品概要

・作品名：『監視対象はあなたです―悪夢の不倫温泉―』

・ジャンル：縦型ショートドラマ／サスペンスコメディ

・話数：全28話

・制作年：2025年

・監督：汐口武史

・脚本：生崎文乃、汐口武史

・コピーライト：(C)ytvメディアデザイン

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

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あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhzGOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は120億回（2026年2月時点）&SNSでの総フォロワー数600万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

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