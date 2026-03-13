【新感覚】デニムなのに、風が通る。UNION STATION by MEN′S BIGIから、驚きの軽さと通気性を実現した「メッシュデニムシリーズ」が新登場！
株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するメンズアパレルブランド『UNION STATION by MEN'S BIGI（ユニオンステーション バイ メンズビギ）』は、これからの暑い季節を快適に、かつスマートに過ごすための提案として、メッシュ構造を採用した「メッシュデニムシリーズ」を発売いたします。
■ 「メッシュデニムシリーズ」 4つのポイント
１.驚異の通気性と軽さ
┗メッシュ組織に織り上げることで、空気が通りやすく、衣服内の蒸れを劇的に軽減。一般的なデニムに比べて驚くほど軽く、長時間の着用でも肩が凝りにくい設計です。
２.ストレスフリーな「ストレッチ」
┗ 伸縮性に優れた素材を使用。動きやすさを重視し、アクティブなシーンでも窮屈さを感じさせないストレスフリーな着心地を実現しました。
３.自宅で洗えるイージーケア
┗ ハンドウォッシャブル対応。汗をかいても自宅で手軽に洗濯でき、メッシュ構造ゆえの「乾きの早さ」も夏に嬉しいポイントです。
４.セットアップで決まる、洗練されたシルエット
┗ ジャケット、トラッカージャケット、パンツ（2型）、シャツの全4アイテムを展開。単体での着用はもちろん、同素材でのセットアップにより、統一感のある大人のリラックススタイルが完成します。
■ 商品ラインナップ
ジャケット \17,600（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/unionstation/1_3_M0862FJ405)
トラッカージャケット \14,300（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/unionstation/1_3_M0862FJM003)
イージーパンツ \9,900（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/unionstation/1_3_M0862FP408)
カーブパンツ \9,900（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/unionstation/1_3_M0862FP003)
メッシュデニムシリーズ特集ページ :
https://store.mens-bigi.co.jp/unionstation/contents/meshdenim
■ 販売概要
商品：ジャケット、トラッカージャケット、パンツ（2型）、シャツの全4アイテム
カラー展開： ブラック、ブルー
販売場所： 全国のUNION STATION店舗、公式オンラインストア
公式オンラインストア 特設ページ： https://store.mens-bigi.co.jp/unionstation/contents/meshdenim
■ブランド紹介
アイビールック（IVY）のクラシックで知的な印象と、アウトドアファッションの実用性・機能性・無骨さを掛け合わせた都会でも自然でも通用する、洗練されたミックススタイルをUNIONSTATION 流にモダンにアレンジしたスタイルを提案します。
【HP】https://store.mens-bigi.co.jp/unionstation
【instagram】https://www.instagram.com/unionstation_official/
- クレジット表記 -
欧文： UNION STATION by MEN'S BIGI
和文：ユニオンステーション バイ メンズビギ
☎：03-5428-0378