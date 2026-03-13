【新感覚】デニムなのに、風が通る。UNION STATION by MEN′S BIGIから、驚きの軽さと通気性を実現した「メッシュデニムシリーズ」が新登場！

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するメンズアパレルブランド『UNION STATION by MEN'S BIGI（ユニオンステーション バイ メンズビギ）』は、これからの暑い季節を快適に、かつスマートに過ごすための提案として、メッシュ構造を採用した「メッシュデニムシリーズ」を発売いたします。

■ 「メッシュデニムシリーズ」 4つのポイント

１.驚異の通気性と軽さ

┗メッシュ組織に織り上げることで、空気が通りやすく、衣服内の蒸れを劇的に軽減。一般的なデニムに比べて驚くほど軽く、長時間の着用でも肩が凝りにくい設計です。

２.ストレスフリーな「ストレッチ」

┗ 伸縮性に優れた素材を使用。動きやすさを重視し、アクティブなシーンでも窮屈さを感じさせないストレスフリーな着心地を実現しました。

３.自宅で洗えるイージーケア

┗ ハンドウォッシャブル対応。汗をかいても自宅で手軽に洗濯でき、メッシュ構造ゆえの「乾きの早さ」も夏に嬉しいポイントです。

４.セットアップで決まる、洗練されたシルエット

┗ ジャケット、トラッカージャケット、パンツ（2型）、シャツの全4アイテムを展開。単体での着用はもちろん、同素材でのセットアップにより、統一感のある大人のリラックススタイルが完成します。

■ 商品ラインナップ

ジャケット \17,600（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/unionstation/1_3_M0862FJ405)トラッカージャケット \14,300（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/unionstation/1_3_M0862FJM003)イージーパンツ \9,900（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/unionstation/1_3_M0862FP408)カーブパンツ \9,900（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/unionstation/1_3_M0862FP003)メッシュデニムシリーズ特集ページ :https://store.mens-bigi.co.jp/unionstation/contents/meshdenim

■ 販売概要

商品：ジャケット、トラッカージャケット、パンツ（2型）、シャツの全4アイテム

カラー展開： ブラック、ブルー

販売場所： 全国のUNION STATION店舗、公式オンラインストア

公式オンラインストア 特設ページ： https://store.mens-bigi.co.jp/unionstation/contents/meshdenim

■ブランド紹介

アイビールック（IVY）のクラシックで知的な印象と、アウトドアファッションの実用性・機能性・無骨さを掛け合わせた都会でも自然でも通用する、洗練されたミックススタイルをUNIONSTATION 流にモダンにアレンジしたスタイルを提案します。

【HP】https://store.mens-bigi.co.jp/unionstation

【instagram】https://www.instagram.com/unionstation_official/



- クレジット表記 -

欧文： UNION STATION by MEN'S BIGI

和文：ユニオンステーション バイ メンズビギ

☎：03-5428-0378