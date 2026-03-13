世界のがんによる死亡原因“第2位”なのに受診率40%!? 大腸がんで命を落とすことのない世界を目指す

栄研化学株式会社

栄研化学株式会社（本社：東京都千代田区 代表執行役社長：瀬川雄司）は、2月17日のニュースリリース（TBSラジオ「見事なお仕事」で大腸がん検診の重要性を紹介しました(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000162972.html)）で、2月16日にTBSラジオ番組「見事なお仕事」に代表執行役社長の瀬川が出演したことをお知らせしました。

本対談のインタビュー記事がTBSラジオ公式サイトで公開されましたので、改めてご案内いたします。

インタビュー記事はこちらからご確認いただけます。https://www.tbsradio.jp/articles/105997/

番組のエピソード

以下URLからもエピソードをお聴きいただけます。

https://www.eiken.co.jp/company/koukoku/

番組概要

放送局 ：TBSラジオ

番組名 : 「見事なお仕事」

放送日時 ：2026年2月16日 16:50～17:00

アーカイブ：TBSラジオのポッドキャスト(https://open.spotify.com/episode/5XW6eEN5ozMNs1Cw7odEYL)で配信中

会社概要

会社名：栄研化学株式会社

住所：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ20階

ホームページ https://www.eiken.co.jp

事業内容：

・大腸がんスクリーニング検査の便潜血検査や遺伝子検査などをはじめとする臨床検査薬の研究開発・製造・販売

・食品検査や環境検査などに用いる検査用試薬・器具・器材の開発・製造・販売

本件に関するお問い合わせ先

栄研化学株式会社 サステナビリティ推進部

TEL: 03(5846)3379、e-mail: koho@eiken.co.jp