【平和学習会】養父市出身の絵作家 寺尾知文さんの「きり絵画文集『原爆ヒロシマ』」の朗読劇を3月28日(土)に開催します。

生活協同組合コープこうべ

生活協同組合コープこうべは昨年、話題となった兵庫県養父市出身の絵作家 寺尾知文さんが自らが兵隊として被爆地ヒロシマでの体験をまとめた「きり絵画文集『原爆ヒロシマ』」の朗読劇を3月28日（土）に開催します。会場ではマリンバの演奏（中治 渚さん）にのせて、俳優の前田 伊都子さん（あおぞらドラマカンパニー）、要 勇人さんが朗読します。

当生協は終戦80年の2025年度の節目に、歴史を学び、日々のくらしの中から平和のありがたさや尊さを再認識するため、平和に関する映画会を年間７回計画し上映してきました。このたびの28日（土）の朗読劇を含むイベントはこの一連の取り組みの最終回となります。参加費は無料となっています。

ぜひ、ご家族でご参加くださいますようお願いします。

当朗読劇は、平和学習のコンテンツを探していた当生協に、昨年43年ぶりに再版された寺尾知文さんの切り絵画文集「原爆ヒロシマ」のパネル展示会や朗読会を開催されていた「ヒロシマを語り継ぐ会」代表の浅海和子さん（神戸市在住）の協力を得て実現したものです。

■終戦80年企画「終戦80年 そしてこれから」概要

▼と き：2026年３月28日（土）13時半～15時半（13時開場）

▼場 所：コープこうべ生活文化センター ふれあいひろばコレルせいぶん２階大ホール

（神戸市東灘区田中町5丁目3-18 ）

▼内 容：第1部：寺尾知文作「きり絵画文集『原爆ヒロシマ』」朗読会

（朗読：前田 伊都子さん、要 勇人さん・マリンバ演奏：中治 渚さん）

第2部：沖縄からのメッセージ（唄やエイサーによる平和への思い）

（出演：小林エイサー隊＆心をつなぐ応援団「西風（いりかじ）の宝」

▼参加料：無料

▼定員：200人（申込順）

▼申し込み：コープこうべホームページから（コープこうべイベントひろば）

https://event.kobe.coop/detail/index.php?id=147832

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■お問い合わせ

コープこうべ地域活動推進部 TEL078-856-1105 （平日10時～17時）