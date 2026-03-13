恵比寿のコーヒースタンド「JOE TALK COFFEE」、ランとコーヒーと会話で朝を整えるコミュニティイベント「healthy joe talk run vol.1」を3月29日（日）に開催

株式会社CLASSIC

恵比寿のコーヒースタンド「JOE TALK COFFEE（ジョートークコーヒー）」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）は、ランニングとコーヒー、会話を通じて心身を整えるコミュニティイベント「healthy joe talk run vol.1」を、2026年3月29日（日）に開催いたします。

本イベントは、「自分を整える。ちいさなグラウディングスポット」をコンセプトにしたJOE TALK COFFEEの新ブランド「healthy joe talk」の取り組みの一環として実施するものです。朝のランニングで身体を動かした後、コーヒーを片手に参加者同士で会話を楽しむことで、心と身体を整える時間を提供します。



JOE TALK COFFEE Instagram：https://www.instagram.com/joe_talk_coffee_/

「JOE TALK COFFEE」は、「“日常”のコーヒーをもっと美味しく、より多くの人が楽しめる世界に。」という想いのもと、自家焙煎コーヒーを提供する恵比寿のコーヒースタンドです。店内には菓子工房を併設し、“コーヒーと合うお菓子”をテーマに焼き立てのお菓子を製造・販売しています。

今回開催する「healthy joe talk run」は、忙しい日常の中で自分自身を整える朝のコミュニティ体験を提供するイベントです。

■「healthy joe talk run」について

ランニングとコーヒー、そして会話。朝の1時間で身体を動かし、人とつながり、気持ちを整えることを目的としたイベントです。

JOE TALK COFFEEをスタート地点として、渋谷駅方面から広尾方面へ向かう約3～5kmのコースを、ゆったりとしたペース（約8分/km）で走ります。

ランニング後には店舗へ戻り、希望者はコーヒーを楽しみながらコミュニケーションを取ることができます。

【「healthy joe talk run」開催概要】

＜開催日時＞2026年3月29日（日）9:00～10:00

＜募集人数＞先着10名

＜集合場所＞JOE TALK COFFEE

＜当日の流れ＞

9:00 JOE TALK COFFEE集合：スタッフと参加者の自己紹介、イベント説明、軽い準備運動

9:10頃 ランニングスタート

＜ランニング概要＞

・ペース：約8分/km

・距離：約3km～5km

・コース：

JOE TALK COFFEE → 渋谷駅方面 →（広尾方面）→ JOE TALK COFFEE

10:00 店舗に戻り終了

希望者はコーヒータイム＆コミュニケーションタイム

＜注意事項＞

・イベント中に生じた事故、怪我、疾病、紛失、盗難等について、主催者は責任を負いません。

・各自で十分な健康管理を行い、自己責任のもとご参加ください。

・交通ルールを守り、安全に十分配慮してご参加ください。

・少雨決行／荒天中止

・コーヒータイムは任意参加となります。

＜応募方法＞

JOE TALK COFFEE公式InstagramのDMにて

「○月○日 ランニングイベント参加希望」とメッセージをお送りください。

確認後、エントリーフォームをお送りします。

フォーム回答をもってエントリー完了となります。

Instagram：https://www.instagram.com/joe_talk_coffee_/

参加フォーム：https://forms.gle/ja5sHoqfCVNTutk17

【販売店概要】

JOE TALK COFFEE

HP : https://www.joetalk-coffee.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/joe_talk_coffee_/

Tel : 03-5422-6230

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-16-10 三浦ビル1F

営業時間 : 平日8:00 - 18:00 / 土日祝10:00 - 18:00 (不定休)

※完全キャッシュレス店舗となります。現金はご使用いただけません。あらかじめご了承ください。

■JOE TALK COFFEEオリジナルアプリ

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【会社概要】

会社名 :CLASSIC INC.

所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2 Est 205

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp