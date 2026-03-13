本日よりCAMPFIREにて登場：この1台で、サイクリングが変わる！自転車タイヤ特化型超ミニ空気入れ「LB01」。今すぐ事前登録最大50％OFF！

株式会社tonex

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1,指先でつまめるコンパクトさ持ち運べやすい134ℊ超軽量設計

「LB01」はコンパクトさが一番の特徴です。片手で持てるどころか、指先でつまめることも可能！リュックのサイドポケットはもちろん、ズボンのポケットにもかさばらずに「スー」と入ります。さらに、重さはわずか134g（約卵2つ分）、手動タイプのエアーポンプ（約1kg）の約1割りしかありません！サイクリング中、長時間にわたって持ち運んでいてもあまり負担を感じさせません。

2,コンパクトながらパワフル！最大120PSIまで空気入れ可能！

電動ポンプは作動中に発熱がすごいという悪いイメージがありますが、「LB01」には温度自動コントロール機能と放熱口が搭載されており、やけどや内部のエレメントの損傷をしっかり防げます。

3，なぜ、これほどまでに小さいのに高圧に対応できるのか

従来のモーターに比べ、エネルギー効率を極限まで高めることで、安定性を向上させることに成功しました。

内部の全合金シリンダーとの精密な組み合わせにより、摩擦熱を抑えつつ、力強い空気流量を維持。タイヤ２本を連続でフル充填しても、そのパフォーマンスが衰えることはありません。

全合金製シリンダーが、120PSIのパワーを掌サイズに凝縮。 プラスチック製とは一線を画す、圧倒的な耐久性と毎分22Lの吐出量を実現しました。

４、空気圧は一目瞭然

5,バルブやストラップ、空気針など便利な付属品がたくさん！

「LB01」には米式バルブと仏式バルブなどが付属され、ロードバイクから電動アシスト自転車まで幅広い種類の自転車に対応しています。ボール用空気針も付属され、バスケットボールやフットボールにも簡単に空気入れ可能！

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