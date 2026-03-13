“あさみみちゃん”誕生5周年記念POP UPご好評につき、福岡PARCOで巡回開催決定！3/19（木）より、ONLINE PARCOでPOPUPグッズ先行販売！

株式会社パルコ

福岡PARCO（福岡県福岡市中央区天神）は、渋谷PARCOで好評を博したPOP UPイベント「あさみみ

ちゃん5周年- ありがとうさぎ！POP UP -」を開催いたします。

「あなたの気持ちを浅くする寄り添いうさぎ」として、多くの支持を集めるあさみみちゃん。

「日本一のキャラクタータレント」を目指して、2021年から活動を開始し、幅広い層から注目を集めてきました。





「あさみみちゃん５周年-ありがとうさぎ！POP UP-」開催概要

会場では、誕生から5年間にわたり多くの人の心に寄り添ってきたあさみみちゃん達と一緒に写真が撮れるフォトスポットを多数展開。５周年とバースデーにふさわしい、とっておきな演出をお楽しみいただけます。また、描き下ろしビジュアルを使用した5周年記念限定グッズを多数販売いたします！さらに、渋谷PARCOでは前後半で分かれていたバースデイ仕様・バンド仕様のフォトスポットを、福岡PARCOでは２つ同時に展示いたします。多種多彩なフォトスポットにもぜひご注目ください

●会期／2026年4月10日(金)～4月19日(日) 10日間

●会場／福岡PARCO 本館５F PARCO FACTORY

●営業時間／ 10:00～20:30 ※最終日は18:00閉場

●公式サイト／https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1891

●入場料／ 無料

●主催／株式会社パルコ

●企画制作／株式会社パルコ・株式会社アダビト

POPUPオリジナルグッズをONLINE PARCOで販売！

POPUP会場で販売されるオリジナルグッズを、3/19（木）17時より、ONLINE PARCOで販売開始いたします。会場へお越しいただくことが難しいお客様にもグッズをお買い求めいただけるチャンスを、ぜひお見逃しなく！

・販売ページ：https://online.parco.jp/shop/e/e32779945/

・販売期間：2026年3月19日（木）17時～

※一部在庫切れの商品については、4月上旬以降順次販売開始予定です。

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※ONLINE PARCOでのご購入は、会場で配布されるお買い上げノベルティの対象外となります

POPUPオリジナルグッズ

描き下ろしビジュアルを使用した5周年記念限定オリジナルグッズを販売予定です。

※画像・イラストはイメージです。実物とは異なる場合がございます。

TシャツWhite (S/M/L/XL)

\5,500(税込)

TシャツBlack (S/M/L/XL)

\5,500(税込)

トートバック

\3,850(税込)

クッキー缶 （おまけステッカー付 ※ランダム３種）

\1,400(税込)

プラコップ

\1,980(税込)

プラプレート

\1,980(税込)

缶ミラー

\1,100(税込)

アクリルスタンドA / B

各\1,320(税込)

ランダムアクリルキーホルダー(ランダム6種)

\880(税込)

ランダム缶マグネット(ランダム6種)

\660円(税込)

ダイカットメモ

\990円(税込)

ステッカーシート

\990円(税込)

お買い上げプレゼント

福岡会場にてグッズを2,000円（税込）ご購入ごとに、「５周年オリジナルおみくじポストカード」を1枚差しあげます。※全５種※絵柄はお選びいただけません。※なくなり次第終了となります。

会場写真（渋谷PARCOの様子）