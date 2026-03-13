マルラオイルのヴァーチェが3月19日(木)～4月1日(水)に東武百貨店 池袋店にてPOP UP SHOPを出店

株式会社ヴァーチェ2026年1月開催時の様子

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア※1ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、3月19日(木)～4月1日(水)に東武百貨店 池袋店にてPOP UP SHOPを出店します。

ブランド人気No.1の高保湿美容オイル「マルラオイル」をはじめとした全商品を販売するほか、毎年大人気の春の限定コフレ「ブライトニングコフレ2026」、「ナイトジェルパック[クール]」を3月28日(土)から先行販売。また無料のハンドトリートメント体験を開催するほか、POP UP SHOP限定のセットも販売します。

無料のハンドトリートメント体験は、先行販売の商品を使用するため、ひと足早く新商品を体験できるイベントです。参加者にはサンプルのお土産もご用意。

3月19日(木)～27日(金)には、「ブライトニングコフレ2026」を使用した「肌が目覚めるリラクゼーション体験」を実施。お土産にはブライトニングローション10mLのサンプル1本をご用意。3月28日(土)～4月1日(木)にはナイトジェルパック[クール]を使用した「一足お先にひんやりクール体験」を実施。お土産にはナイトジェルパック[クール]のサンプル1包をご用意。※2

「肌が目覚めるリラクゼーション体験」「一足お先にひんやりクール体験」

また、マルラオイル本品のお持ち帰り付きの有料のフェイシャルトリートメント（要予約）も開催。マルラオイルを贅沢に使用し、しっとり艶やかな肌へ導きます。カウンセリング、施術、ベースメイク仕上げまで実施します。

フェイシャルトリートメントイメージお土産にはマルラオイル本品をご用意

さらに、購入金額に応じた特典もご用意。1点以上ご購入でガチャを1回、7,000円（税込）以上ご購入でオリジナルポーチをプレゼントします。※3

ヴァーチェ POP UP SHOP 東武百貨店 池袋店

＜店舗概要＞

出店期間：2026年3月19日(木)～4月1日(水)

出店場所：東武百貨店 池袋店

2F 1番地 クローズアップステージ

営業時間：午前10時～午後8時

住所 ：〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25

その他、アクセス等：https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/access/

＜販売商品＞

▽期間限定

ブライトニングコフレ2026

価格：5,830円（税込）

内容：マルラブレンドオイル ブライトIII＜2026SS限定の香り＞、マルラオイル（ロールオンタイプ）

2026年の春のブライトニングコフレは限定香のマルラブレンドオイル［ブライト］18mLとロールオンタイプのマルラオイル9mLのセット。外箱は春に咲き誇る花をイメージした限定パッケージ。香りのコンセプトは”目覚めのシトラスハーバル”。オレンジの天然精油をメインにラベンダーやローズマリーをバランスよく配合。太陽の光をギュッと閉じ込めた明るい柑橘の香りが気分を明るく整えていきます。ロールオンタイプのマルラオイルはサッと気軽に持ち運びができ、日中でも手元や目元、口元の保湿に役立ち、またフェイスラインや首元のマッサージにも使えます。春の不安定な毎日を香りとうるおいで心地よく支える数量限定セットです。

▽POP UP SHOP限定セット

数量限定デザイン マルラオイルコレクション＜通常価格から10%以上OFF＞

価格：11,980円（税込）

内容：マルラオイル(https://virche.com/item/item001.html)、マルラブレンドオイル［ブライト］(https://virche.com/item/item006.html)、マルラブレンドオイル［クリア］(https://virche.com/item/item022.html)

数量限定デザインのマルラオイル3種がPOP UP SHOP限定セットで登場。優れた保湿力・抗酸化力（※4）を誇るブランド人気No.1の「マルラオイル」、くすみ（※5）ケアをプラスした「マルラブレンドオイル［ブライト］」、毛穴目立ち・ゆるみ（※6）ケアをプラスした「マルラブレンドオイル［クリア］」の豪華3点セット。その日の気分や肌のコンディションに合わせたスキンケアを実現します。

マルラグロウコレクション＜通常価格から約10%OFF＞

価格：11,000円（税込）

内容：マルラオイル、リペアグロウヘアオイル、ボディケアオイル

昨年発売のヘアケア・ボディケア商品を含む豪華3点のPOP UP SHOP限定セットをご用意します。ブランド人気No.1の「マルラオイル」、厳選した植物オイルで滑らかでツヤのある髪に整える「リペアグロウヘアオイル」、サラッとしたテクスチャで全身にハリツヤを与える「ボディケアオイル」のセット。顔だけでなく髪、体にもくまなくうるおいを届けます。

＜無料のハンドトリートメント体験＞

先行販売の商品を使用した、ひと足早く新商品を体験できるイベント。予約不要。所要時間約10分。

期間：3月19日(木)～27日(金)

内容：「ブライトニングコフレ2026」を使用した「肌が目覚めるリラクゼーション体験」を実施。お土産にはブライトニングローション10mLのサンプル1本をご用意。

期間：3月28日(土)～4月1日(水)

内容：ナイトジェルパック[クール]を使用した「一足お先にひんやりクール体験」を実施。お土産にはナイトジェルパック[クール]のサンプル1包をご用意。

＜フェイシャルトリートメント＞

マルラオイル本品のお持ち帰り付きのフェイシャルトリートメント。マルラオイルを贅沢に使用ししっとり艶やかな肌へ導きます。要予約。所要時間約60分。

期間：3月26日(木)、27日(金)、28日(土)

料金：7,700円（税込）

内容：カウンセリング、施術（トリートメント、フェイスマスク）、ベースメイク

予約方法：https://virche.com/shop/information/info_260313

＜購入特典＞

・1点以上ご購入でハズレなしのガチャを1回

・7,000円（税込）以上ご購入でオリジナルポーチをプレゼント

※1）年齢に応じたケア

※2）混雑時にはお待ちいただく可能性がございます。

※3）数量限定のため先着となります。なくなり次第終了となります。

※4）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※5）乾燥やキメの乱れによるもの

※6）ハリ不足による

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで”神の木”と呼ばれるマルラに実る果実から、わずかに採れる奇跡のオイルである「マルラオイル」。エイジングケア（※1）にかかせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力（※2）はオリーブオイルの約10倍。高い保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採取されるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売※3。100%マルラオイルだけを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

”飲めるほどピュア”といわれる純度100%で、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数135万本※4を突破し、公式オンラインレビュー3,200件以上※5。発売開始から10年、多くのお喜びをいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

独自の厳しい試験項目を設け、テクスチャー・匂い等官能チェックを経て生産へと進みます。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで温度管理を徹底。さらに国内工場で小ロットで生産しているため常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理でマルラオイルを提供。

※1）年齢に応じたケア

※2）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※3）当社調べ（2014年2月時点、日本国内の製造業において）

※4）2024年2月～2026年1月当社出荷実績

※5）2026年3月現在

株式会社ヴァーチェについて

「選択肢のある未来～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導いていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカに生育するマルラの木の実から採れるマルラオイルを使ったスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売。肌にも環境にもやさしく、関わるすべてに敬意をもち、より良い未来へつないでいくことを目指します。

ヴァーチェ公式サイト :https://virche.com/https://virche.com/ヴァーチェ公式Instagram :https://www.instagram.com/virche.jp/https://www.instagram.com/virche.jp/