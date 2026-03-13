「五ケ山豆腐」に季節限定で新メニューが登場！！

株式会社愛しとーと

「厚揚げ肉巻き御膳」

新メニュー詳細

新メニュー「厚揚げ肉巻き御膳」は、五ケ山豆腐自慢の絹豆腐の厚揚げを豚肉で巻き、

焼き上げて生姜のきいた甘辛いタレをあんにして絡めた贅沢な逸品です。

そして御膳には自慢の豆腐をはじめとした数々の料理の食べ放題と、

しぼりたて濃厚豆乳などのドリンク飲み放題のバイキングメニューが付きます！

いよいよ春本番！深い山の静かな空間で、旬の味覚を心ゆくまでお楽しみください。

・商品名： 厚揚げ肉巻き御膳

・販売期間： 2026年3月1日（日）～5月31日（日）

・価格： 2,200円（税込）

・提供数： 1日30食限定

豆腐ハンバーグの「五ケ山豆腐御膳」と「グルテンフリーたっぷり野菜カレー御膳」の通年メニューもご賞味ください。ともに2,200円（税込）。キッズメニュー（小学生）1,100円（税込）と、幼児（2歳以上）700円（税込）も準備しております。

脊振山の清らかな水と佐賀県産大豆100%のこだわり

五ケ山豆腐の命である「水」は、脊振山の清らかな水を使用。そして、100%佐賀県産大豆で作る豆腐はその濃厚な味わいが自慢です。豆腐だけでなく、おからや豆乳も余すことなく活用し、パン、お菓子、さらには化粧品へと姿を変え、その恵みを最大限に活かしています。

3つの御膳に付帯！充実のバイキングメニュー

ご好評いただいているバイキングは、益々充実したラインナップ！五ケ山豆腐自慢のこだわりの豆腐はもちろんのこと、お子様から大人まで大人気の鶏の塩麹唐揚げ、豆乳クリームコロッケ、そして大人気の豆乳もっちりんも食べ放題です！さらに、自家農園の新鮮野菜サラダに、ドリンクコーナーにはしぼりたての濃厚な豆乳に加えおから茶とオレンジも飲み放題、食後のひとときをより一層豊かにします。そしてグルテンフリー二十雑穀米も嬉しい食べ放題、出汁からとった美味しい味噌汁もおかわり自由です。このバイキングメニューが3つの御膳とキッズメニューに付帯します。

【新商品名・価格】

3月、4月、5月限定

『きなこ豆腐』400円（税込）

大豆の味がしっかり感じられる五ケ山豆腐のおぼろ豆腐と

ふんわり香ばしいきなこがマッチ

やさしい甘さのスイーツ風のなめらかなお豆腐です

塩をかけても美味しいです。

3月、4月、5月限定豆乳もっちりん

『さくら』 300円（税込）

食べ始めるとすぐに桜の香りが広がり、

口いっぱいに春を感じることができます

春の季節にふさわしい限定フレーバーです♪

『抹茶ホワイトチョコ』 300円（税込）

大人な味わいの抹茶と

優しい甘さのホワイトチョコが

絶妙なバランス!!️

甘すぎず苦すぎない贅沢ぱんです♪

もっちりんサンド『クッキー＆クリーム』450円（税込）

お豆腐屋さんならではの

大豆バターとおからで作った

クッキーと豆乳クリームを

サンドしております

もちもち食感のもっちりん生地に

クッキーのサクサク感

なめらかな豆乳クリームの

3つの食感を同時に味わえます!!️

「五ケ山豆腐」店舗情報

・所在地：〒842-0101 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈2418-1

・電話番号：092-954-3761

・営業時間：

レストラン: 11:00～14:30（入店まで）

売店: 9:00～17:00

・駐車場：広い駐車場完備

・その他：無料の水くみ場あり

・URL：https://aishitoto.co.jp/gokayamatofu/restaurant/index.aspx?bid=gokayamatofu