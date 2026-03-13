蝶々やミツバチが遊びに来る春のフローラルアフタヌーンティーFloral Blossom Afternoon Tea～Spring～を販売 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドFloral Blossom Afternoon Tea～Spring～ イメージ（ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町）

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人：芝田尚子）は、美しく咲き誇る花をイメージした2つのアフタヌーンティー「Floral Blossom Afternoon Tea」を2026年4月から6月まで販売、第一弾は春をテーマに「Floral Blossom Afternoon Tea～Spring～」を2026年4月1日（水）から5月14日（木）まで販売いたします。

春の訪れを喜ぶように花々が咲き誇る季節に合わせて、カラフルなフラワーガーデンのようなアフタヌーンティーをご用意しました。季節の食材をアレンジしたセイボリーやパティシエこだわりのスイーツが華やかに並ぶプレートには、飴細工の蝶々やシュー生地で作ったミツバチが遊びに来ます。

Floral Blossom Afternoon Tea～Spring～ イメージ

スイーツプレートには、柑橘とエルダーフラワーのパンナコッタを囲むように、お花柄のバイオレットホワイトチョコケーキやラベンダーカシスムース、フルーツを詰め込んだフラワーバスケットのシュークリームなどが並びます。セイボリーは、新玉葱の冷製ポタージュやグリーンピースとアオリイカのガーデン仕立ての他、南フランスの郷土料理ブランダードやサワークリームとキュウリを丁寧に重ねキャビアを乗せたギリシャ料理のザジキをご用意。スコーンは、カモミールレモン風味と桜の塩漬けを乗せた2つのテイストをハチミツとマスカルポーネクリームでお楽しみいただけます。

5月15日（金）からは、ローズをテーマにしたアフタヌーンティーを販売予定です。新生活がスタートする方も多いこの季節にご友人やご家族、大切な人と語り合いながらお楽しみいただけるアフタヌーンティーとしておすすめいたします。

Floral Blossom Afternoon Tea～Spring～

レストラン ： １.All-Day Dining OASIS GARDEN（36F）

２.Sky Gallery Lounge Levita（35F）

時 間 ： １.11：30A.M.～1：30P.M.

２.2：00P.M.～6：30P.M.

料 金 ： \7,500より ※2名さまからのご予約制（2時間制）

ご予約・お問合せ：TEL：03-3234-1136（10:00A.M.～7:00P.M.)

メニュースイーツプレート イメージ

スイーツプレート

・柑橘とエルダーフラワーのパンナコッタ

・バイオレットホワイトチョコケーキ

・ローズフィナンシェ

・フラワーバスケットシュークリーム

・ラベンダーカシスムース

・ピスタチオマカロン

・ルバーブとフロマージュブランのムース

セイボリー＆スコーンプレート イメージ

セイボリー＆スコーンプレート

・ブランダード

・キャビアのザジキ

・カモミールレモンスコーン

・桜のスコーン

セイボリープレート イメージ

セイボリープレート

・新玉葱の冷製ポタージュスープ

・グリーンピースとアオリイカのガーデン仕立て

◎ドリンクはロンネフェルトの紅茶やコーヒーなど各種からお楽しみいただけます。

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町，ラグジュアリーコレクションホテル

※料金には、消費税が含まれております。（サービス料別途15％）

※上記内容は、リリース時点（3月13日）の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※画像はイメージです。

※当プランにつきましては、メニュー内容の変更および食物アレルギー食材の除去は出来かねますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。