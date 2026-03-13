Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」ポップアップ＠アクアシティお台場、3/20(金・祝)～5/5(火・祝)期間限定オープン！

三菱地所株式会社

三菱地所株式会社は、2026年3月20日（金・祝）から5月5日(火・祝)までの期間限定で、アクアシティお台場 3階特設会場にて「Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」ポップアップ＠アクアシティお台場」 を開催いたします。Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン２をモチーフにしたオリジナルグッズを多数展開いたします。

また、開催期間の内3月20日（金・祝）から4月19日（日）までの間には、アクアシティお台場3階アクアアリーナにて特別フォトスポットを展開するほか、館内を巡るスタンプラリー、限定ノベルティ配布キャンペーンを実施いたします。

イベント特設サイトURL：https://www.aquacity-popup.com

■ポップアップショップ

Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」に登場するキャラクターやモチーフを使用したオリジナルグッズを83点用意いたしました。Tシャツやトートバッグなど日常使いしやすいアイテムから、各キャラクターを模したタイトルロゴを使用したステッカーなどコレクション性の高いアイテムまで、幅広いラインアップを展開します。

※画像はイメージです。

※一部商品は会期途中より順次販売開始予定です。

※数量限定につき、なくなり次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。予めご了承ください。

※状況により購入制限を設けさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※転売、譲渡、交換に関するトラブルに対して、一切の責任を負いかねます。

※本イベントでの販売商品は、事後通販もしくは一般販売での展開を予定しております。

※詳細は特設サイトをご覧ください。

■フォトスポット・スタンプラリー

3階アクアアリーナでは、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2の象徴的な舞台「ドラム島」をイメージしたフォトスポットを設置いたします。

また、アクアシティお台場の館内4か所を巡って集める無料スタンプラリーを開催。全てのスタンプを集めると、ここでしか手に入らない限定ステッカーをプレゼントいたします。

※ノベルティのお渡しはお一人様につき１つまでとなります。

※ノベルティは数に限りがございます。イベント期間中であっても、ノベルティがなくなり次第終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■ノベルティ配布キャンペーン

アクアシティお台場内の対象店舗（物販・飲食）にて1会計3,000円(税込・当日合算可)以上のお買い上げをすると、ここでしか手に入らないクリアファイルをプレゼントいたします。全部で2種類をご用意しております。

対象外店舗、物販・サービス店舗、飲食店舗はこちらをご覧ください(https://www.aquacity.jp/news/detail.php?id=63099)

※一部お買い上げレシート対象外店舗がございます。詳しくは特設サイトをご確認ください。

※ノベルティのお渡しはお一人様につき1種１つまでとなります。

※ノベルティは数に限りがございます。イベント期間中であっても、ノベルティがなくなり次第終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※ポップアップショップにて引き換えが可能です。

■開催概要

・Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」ポップアップ＠アクアシティお台場

期間：2026年3月20日（金・祝）～5月5日（火・祝）

場所：アクアシティお台場（東京都港区台場1-7-1） 3階 台場駅側入口横イベントスペース

営業時間：11:00～20:00（土日祝は21:00まで）

・特設フォトスポット

期間：2026年3月20日（金・祝）～4月19日（日）

場所：アクアシティお台場（東京都港区台場1-7-1） 3階 アクアアリーナ

・期間限定スタンプラリー、ノベルティ配布キャンペーン

期間：2026年3月20日（金・祝）～4月19日（日）

ノベルティお渡し場所：アクアシティお台場 3階 Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」ポップアップショップ

営業時間：11:00～20:00（土日祝は21:00まで）

※ノベルティ配布条件等詳細については特設サイトをご確認ください。

特設サイトURL：https://www.aquacity-popup.com

アクアシティお台場 公式サイト：https://www.aquacity.jp/

※ポップアップショップとその他の企画は、会期終了日が異なりますのでご注意ください。

※詳細は特設サイトをご確認ください。

【参考】

■ Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2

尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックの実写化、待望のシーズン2

モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が、ついに常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”へ！

「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。シーズン1では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。そしてシーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への道のりが紡がれていく。ONE PIECEの歴史を動かす《世紀の一大プロジェクト》の新たな“冒険の夜明け”が間近に迫っている―「いくぞ!!!“偉大なる航路（グランドライン）”!!!!」

Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 世界独占配信中

作品リンク：https://www.netflix.com/jp/title/80217863

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