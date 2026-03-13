セガのゲーム音楽×クラブミュージックの融合！DJイベント『SEGA Crazy Notes』開催決定＆チケット販売開始！
株式会社セガ フェイブ
◇会場
◇出演者（順不同）
◇主催
◇協力
セガグループの株式会社ウェーブマスター（本社：東京都品川区、代表取締役社長：清水 信彦、以下 ウェーブマスター）は、株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ）協力のもと、DJイベント『SEGA Crazy Notes』を2026年4月5日（日）開催いたします。
本イベントは、ゲーム音楽とクラブミュージックの融合をテーマに、セガの音楽ゲーム『CHUNITHM』や『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』等を中心とした、様々なセガのゲーム音楽をクラブシーンの最前線で活躍するアーティストを迎えてお届けするDJ イベントとなります。
今後の継続開催を視野に入れたトライアル公演として実施いたします。セガが贈る新たな音楽イベントへ、皆様のご来場をお待ちしております。
▼『SEGA Crazy Notes』チケットご購入はこちらから！
https://d.pass-store.jp/products/segacrazynotes-ticket-0405
■『SEGA Crazy Notes』開催概要◇開催日時
2026年4月5日（日）14:30スタート 18:00終演予定
◇会場
HARLEM（渋谷）
https://www.harlem.co.jp/index.html
東京都渋谷区円山町2-4 Dr.ジーカンス 2F, 3F
◇出演者（順不同）
Alicemetix
Capchii
DE DE MOUSE
Ponchi♪
s-don
水野健治
大国奏音
and more
◇主催
ウェーブマスター
◇協力
セガ フェイブ
■『SEGA Crazy Notes』チケット情報
入場チケット 3,900円（税込） ※別途ドリンク代700円
https://d.pass-store.jp/products/segacrazynotes-ticket-0405
(C)SEGA