本田圭佑が発起人の4人制サッカー「4v4」、2026年シーズンの大会エントリーを4月1日（水）17時より開始。大会1枠目限定のエントリー無料キャンペーン実施！

Now Do株式会社

Now Do株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：本田圭佑）が運営する4人制サッカー大会「4v4」の2026年シーズンの都道府県予選 Roundを、4月29日（水・祝）に開幕することをお知らせいたします。なお、本ラウンドの大会エントリーは4月1日（水）17時より開始予定です。

公式Webサイト：https://4v4.jp/

2023年のサービス開始から4年目。いよいよ「4v4」は、全国の子どもたちへさらなる飛躍の舞台を提供するため、大会の仕組みを大幅にリニューアルいたします。

今シーズンは大会ランク制度を廃止し、ランク別ポイントを撤廃。全チームが同じ指標で競い合えるよう、すべての大会の獲得ポイントを一本化いたします。さらに予選を都道府県ごとの「1st Round」「2nd Round」の2ラウンド制へと変更すると共に全地域で進出条件を統一し、チャンスを拡大。さらに新たに設置される「地域代表決定 Round」から「4v4 FINALS」へと続く、頂点への明確な道筋が、子どもたちの闘志をいっそう熱く燃え上がらせる仕組みへリニューアルします。

4v4のピッチには、監督もコーチも存在しません。戦術を練るのも、交代の決断も、苦しい時に仲間を鼓舞するのも、すべては子どもたち自身。この真剣勝負こそが、サッカーの技術向上はもちろんのこと、自立心と判断力を養います。大幅にリニューアルされた今シーズン、自分たちで考え抜き、仲間と戦い抜いた先に、どんなドラマが待っているのか。全国の子どもたちの挑戦を、4v4は全力でサポートしてまいります。

■2026年シーズン主な変更点

１.大会ランク制度の廃止：ポイントを一本化。

従来のブロンズ・シルバー・ゴールドといった大会ランク制度を廃止し、すべての大会で獲得できるポイントを統一いたします。これにより、大会ごとのランクを意識することなく、どの大会に参加しても着実にポイントを積み上げることが可能になります。

２.都道府県予選は「2ラウンド制」へ：全国大会への道筋がより明確に。

従来は地方ラウンドと全国ラウンドの異なる条件で2ラウンド制にしておりましたが、本シーズンからは都道府県予選を1st Roundと2nd Roundの2つに分割します。各ラウンドで地域ごとのポイントランキング上位2チームが「地域代表決定 Round」への出場権を獲得。シーズン序盤から参加しても、後半からスタートしても、どちらのラウンドでも公平にチャンスがあります。大会に参加すればするほど、代表への可能性が広がります。

３.新設：地域代表決定 Roundから4v4 FINALSへの道。

2026年シーズンより、各都道府県の代表チームのみが参戦できる「地域代表決定 Round」を新設。予選ラウンドでポイントを積み上げた精鋭たちが、地域の誇りをかけて激突します。 その頂点で待つのが、シーズンの集大成「4v4 FINALS」です。日本一を決める「JAPAN CUP」に加え、翌日には海外チームを迎え撃つ「VS WORLD（仮)」を開催。4v4のミッションである『サッカーの世界大会をすべての子どもに』の実現に向けて、今シーズンまた大きく一歩、着実に前進します。

５.システムと競技ルール変更

・大会エントリーキャンセルが可能に：これまでキャンセルは不可能でしたが、エントリー締切日まで可能となります。予定の調整がつきやすくなり、より気軽にお申し込みいただけます。

・「30日前制限」を撤廃： オーガナイザーが大会登録を完了した時点から、いつでもエントリーが可能になります。先のスケジュールまで見通したチーム運営をサポートします。

・今シーズンの競技ルールは以下のURよりご確認ください。

https://support.4v4.jp/hc/ja/categories/28846303680281

■大会1枠目限定！エントリー無料キャンペーン

各大会、一番最初にエントリーを完了（4人以上がエントリー完了）したチームは参加費が「無料」になります。全国各地のどの大会でも、最初の1枠を掴み取れば、無料で挑戦の舞台に立つことができます。

■2026年シーズン概要

詳しい規定はこちらをご覧ください。

https://support.4v4.jp/hc/ja/articles/43835616860953

【カテゴリ】

年齢に合わせて選べる2つのカテゴリで開催いたします。今シーズン、自分たちがどの舞台で頂点を目指すのかをチームの仲間と相談して、挑戦するカテゴリーを決定しましょう。

U10： 2016年4月2日以降生まれ（小学4年生以下相当）

U12： 2014年4月2日以降生まれ（小学6年生以下相当）

【基本ルール】

子どもたちの自主性を尊重し、スピーディーで攻撃的な展開を生む独自ルールを採用。

https://support.4v4.jp/hc/ja/categories/28846303680281

- 10分1本勝負： 前後半なしで一瞬も目が離せないスピード感。- 攻めるGK： 全員攻撃で数的優位を作る。- ショットクロック20秒： 常にゴールを狙い続ける。- 2点 or 3点：パナルティエリア内のシュートは高得点。- ドリブルイン： セットプレーから即座に再開。- 監督・コーチ禁止：自分たちで考え、決断し、戦い抜く。

【ポイント制度】

今シーズンより、大会ランク制度（大会規模）によるポイント差を撤廃。全国どこで戦っていても、積み上げた努力がそのまま「地域代表決定 Round」への道に繋がります。一戦一戦の重みが増した新ポイントテーブルで、仲間と共に頂点を目指してください。

【参加方法】

大会には「選手登録」することで、どなたでもいつからでも参加できます。U10またはU12のメンバーで4名～7名で登録し、6名まで大会にエントリーすることができます。居住地に囚われず、様々な都道府県の大会に参加できます。料金は大会ごとに異なり、1選手につき1試合550円（税込）～770円（税込）となります。（※チームでまとめて支払い可能）

参加はこちら：https://player.4v4.jp/

【今後のスケジュール】

■オーガナイザー募集

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73947/table/156_1_427a50e4265eb3f9861d9a884bdd6bf3.jpg?v=202603130551 ]

我々と共に4v4を盛り上げてくださる全国各地のオーガナイザー（大会主催者）を募集しております。サイト内にございます利用規約・プライバシーポリシーをよく読み、下記よりお気軽にご応募ください。保護者の方や学生でも大歓迎です。

ご応募はこちら：https://support.4v4.jp/hc/ja/articles/43678108673561

【募集要件】

・18歳以上の方

・ルールに準拠した4v4の予選ラウンドを開催できる方

・1時間、1コートから開催可能

・開催頻度や大会規模に制限はありません

■会社概要

Now Do株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者：代表取締役 本田圭佑

創業：平成29年（2017年）

資本金：1億円

事業内容：4人制サッカー大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP：https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト：https://4v4.jp/

X（4v4）：https://twitter.com/4v4official

Instagram（4v4）：https://www.instagram.com/4v4official/