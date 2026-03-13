蛙亭・中野主催！ファッションショーイベント今年も開催！『TOKYO SHUCHAN COLLECTION 2026』開催決定！

吉本興業株式会社

5月10日(日)銀座ブロッサム 中央会館ホールにて、蛙亭・中野周平主催イベント『TOKYO SHUCHAN COLLECTION 2026』を開催します。

本イベントは、中野が手掛けるファッションショー形式のイベントで、中野自身がこだわり抜いた個性的な衣装の数々を披露するステージとして毎年好評を博しています。お笑いライブとは一味違った、ファッションとエンターテインメントが融合したイベントとして注目を集めており、今回で4度目の開催となります。今回は、ゲストとしてカラタチ、マユリカ、9番街レトロなどを迎え、これまで以上に見どころの多い内容でお届けします。

チケットは、3月14日(土)11:00より蛙亭公式FC「ケロケロ☆通信」先行受付を開始、3月21日(土)11:00よりFANYチケット先行受付を開始します。

蛙亭 本人コメント

【中野周平】

最初は葉っぱとか草だったんだよ、服って。

今それ着てる人周りにいる？

不思議だよな、今着てる服がそれになるかもしれないんだよ。じゃあ全力で今を楽しまねーと！

Shall we fuku？？

【イワクラ】

今年もシュウコレでSHUCHANから最先端の流行を取り入れてください！

SHUCHANから置いていかれないように、

ここでしか見られないスタイルをぜひ会場でチェックしてください！！

お待ちしております。

『TOKYO SHUCHAN COLLECTION 2026』 概要

【日時】 5月10日(日) 13:30開場／14:00開演／15:30終演

【会場】 銀座ブロッサム(中央会館)ホール （東京都中央区銀座2-15-6）

【出演者】 蛙亭、カラタチ、 kento fukaya 、ZAZY、マユリカ、タイ(やさしいズ)、コットン、田津原理音、9番街レトロ、エルフ

【チケット料金】 前売 3,500円／当日 4,000円

＜チケット販売スケジュール＞

・FC先行受付：3月14日(土)11:00～3月17日(火)11:00

・先行受付：3月21日(土)11:00～3月23日(月)11:00

・一般販売：3月28日(土)10:00

＞＞FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/13935