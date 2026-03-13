3月17日(火) みんなで一緒にSDGsを考えよう「FM AICHI SDGs SPECIAL～ACTION FOR THE FUTURE～」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）では、3月17日（火）に、SDGsについて特集する1DAY企画「FM AICHI SDGs SPECIAL ～ACTION FOR THE FUTURE～」をお送りします。

17のゴールと169のターゲットから構成される、持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標「SDGs」。FM AICHIでは毎年3月と9月に「FM AICHI SDGs SPECIAL ～ACTION FOR THE FUTURE～」と題した1DAY企画をお送りしており、この3月は17日（火）に、全ての生ワイド番組でSDGsを特集します。今回は各番組それぞれで、SDGsの17のゴールのうち幾つかをテーマとしてピックアップし、そのテーマごとに、東海エリアで活動している企業や団体などの取り組みを紹介。リスナーとともに、SDGsの目標達成に向けて、私たちが出来ることは何かを考えていきます。

また当日はリスナーから、SDGsについて身近で取り組んでいる事をXで募集、「#アイチSDGs」をつけてポストされたメッセージを紹介していきます。メッセージをポストしてくれたリスナーの中から抽選で3名に「Amazonギフト券3,000円分」プレゼントします。

- 「FM AICHI SDGs SPECIAL ～ACTION FOR THE FUTURE～」概要

放送日時：2026年3月17日（火） 6:00～19:30

放送局：FM AICHI （名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

協賛：ブラザー工業、創価学会、尾畑長硝子、住宅開口部グリーン化推進協議会（AGW）

ホームページ：https://fma.co.jp/f/cam/?id=sdgs202(https://fma.co.jp/f/cam/?id=sdgs20260317)60317(https://fma.co.jp/f/cam/?id=sdgs20260317)

※企画についての最新情報は上記ホームページにてご確認下さい。