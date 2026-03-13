速乾性・耐久性・摩擦軽減に着目したタオルシリーズ「ためのタオル」を発売

株式会社ビックカメラ

株式会社ビックカメラ(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：秋保 徹)の新オリジナルブランド

「ビックアイデア」は、暮らし方で選ぶタオルシリーズ「ためのタオル」を発売します。

2026年3月14日(土)にグランドオープンする、ビックカメラ池袋西口IT tower店で先行発売し、2026年4月1日(水)から全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット通販サイト

「ビックカメラ・ドットコム」にて順次発売してまいります。

「ためのタオル」は「使う人の暮らし方に寄り添うタオル」を作るという発想から生まれたシリーズです。「干す」「乾燥機を使う」「髪を乾かす」といった日々の習慣に着目し、糸・加工・仕上げに加え、ヘムやミミ(短辺／長辺の端)など細部の仕様にまでこだわることで、用途ごとに異なる使い心地を設計しました。

URL： https://www.biccamera.com/bc/c/bicidea/03_tamenotowel/index.jsp

■開発の背景

タオルは、毎日使う身近な日用品です。それにもかかわらず、これまでタオル選びは「柔らかさ」「吸水力」といった共通の物差しのみで語られることが少なくありませんでした。一方で、毎日使うものだからこそ洗濯の仕方や何を拭くために使用するのかなど暮らし方によってタオルに求められる機能は異なります。

「ためのタオル」は、そうした日常の“当たり前”を見直すことから生まれたタオルシリーズです。

タオルを干す人、乾燥機を使う人、髪をいたわりたい人。使う人の暮らし方に合わせて設計することで、毎日の中にある小さな不便や負担に向き合いました。



本シリーズは、ビックアイデアと伊澤タオル株式会社との共同開発により誕生しました。売場の最前線でお客様と向き合ってきたビックカメラの生活者理解と、長年にわたりタオルづくりに取り組んできた伊澤タオルの知見を掛け合わせることで、使い方からタオルをつくり分けるという新しい発想を形にしました。

■商品特長

「ためのタオル」は、用途ごとに、糸・加工・パイル構造・端(ヘム／ミミ)のつくりまで最適化した

タオルシリーズです。見た目では分かりにくい部分こそ、毎日の使い心地を左右するという考えのもと、細部まで設計しました。同じタオルでも、つくりが違えば、乾きやすさも、肌あたりも、耐久性も変わります。「ためのタオル」は、そうした気づきを商品として具体化したシリーズです。

「洗濯物を干す人のためのタオル」

部屋干しやまとめ洗いが増えた今の暮らしに向けて、速乾性を重視して開発しました。

ポリエステル混紡の専用開発糸を使用し、風通しを良くするパイル構造を採用するとともに、乾きにくい原因のひとつであるヘム(短辺の端)を薄く設計しています。

一般的なタオルと比較した場合、速乾性を約40％アップさせました。(※1)

「洗濯物を干す人のためのタオル」

「乾燥機を使う人のためのタオル」

「タオルには乾燥機使用に適さないものが多い」という気づきから開発しました。

毎日の家事を効率化したい一方で、乾燥機にかけると縮みや風合いの変化が起こりやすいタオルも少なくありません。

そこで本商品では、乾燥機対応設計に加えパイル形状を安定させる「ヒートブラッシング加工」を施すことで、型崩れしにくく、ふっくらとした風合いが長持ちする仕様としました。

乾燥機を日常的に使う家庭でも、安心して使い続けられるタオルです。

「乾燥機を使う人のためのタオル」

「髪をいたわる人のためのタオル」

髪へのやさしさを第一に考え、摩擦を約35％減少させました。(※2)

綿繊維の断面を丸くする特殊加工によって

髪のキューティクルに入り込みにくく、髪との摩擦をやさしく抑えてくれる仕様としました。

さらに、表側のヘムをなくすことで、端までやさしい触れ心地を実現しています。ヘアケアを意識する人に向けた、新しい選択肢となるタオルです。

「髪をいたわる人のためのタオル」

※1、含水率が10％になる時間の比較試験。

同サイズ(34×80cm)・綿100%のタオルと比較(環境や洗濯条件により結果は異なります)

※2、同重量のマイクロファイバータオルと比較した場合

■商品概要

洗濯物を干す人のためのタオル

サイズ：バスタオル(約60cm×120cm)／フェイスタオル(約34cm×80cm)

カラー：ライトグレー／ライトブルー／モカベージュ

洗濯物を干す人のためのバスタオル洗濯物を干す人のためのフェイスタオル

乾燥機を使う人のためのタオル

サイズ：バスタオル(約60cm×120cm)／フェイスタオル(約34cm×80cm)

カラー：ベージュ／ネイビー／チャコールグレー

乾燥機を使う人のためのバスタオル乾燥機を使う人のためのフェイスタオル

髪をいたわる人のためのタオル

サイズ：ミニバスタオル(約40cm×100cm)

カラー：スモーキーピンク／ウォームグレー／スモーキーブルー

髪をいたわる人のためのタオル■「ビックアイデア」について

ビックアイデアは、当社が創業以来売場の最前線で培ってきた顧客理解と専門販売員の知見を基盤に、「良いより、よくぞ。」の思想のもと、“欲しい”との出会いを設計するオリジナルブランドです。購買が予定調和になりつつある時代に、物欲を科学するアプローチで、納得感と発見性を両立する商品開発を推進していきます。

ブランドページ ： https://www.biccamera.com/bc/c/bicidea/index.jsp

ブランドムービー： https://youtu.be/eKz4qCU6CzE

■会社概要

会社名 ： 株式会社ビックカメラ

本店所在地： 東京都豊島区高田3-23-23

設立 ： 1978年5月

代表者 ： 代表取締役社長 秋保徹

事業内容 ： カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、

家電製品、時計、ゲーム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、

寝具、酒類等の販売

URL ： https://www.biccamera.co.jp/