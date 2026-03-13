BAPE(R) X JAPAN EDITIONBABY MILO(R)　SAKURA BONSAI

株式会社TOKYO BASE

日本の春を象徴する“桜”をテーマにしたスペシャルピースが登場。

枯れた盆栽に新たな命を吹き込むアートとして世界的に注目を集めるREBONSAIとのコラボレーションが実現。伝統とストリートが交差する、特別なエディション。限定20点のみのリリース。

発売日 2026年3月15日(日)※各店舗営業時間に準じる(オンラインでの販売はございません)

金額 税込66,000円

販売店舗

・JAPAN EDITION 京都

〒604-8086 京都府京都市中京区御幸町通六角下ル伊勢屋町350

・BAPE STORE(R) 原宿

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-21-5

・BAPE STORE(R) 京都

〒600-8004 京都府京都市下京区四条通寺町西入奈良物町374

JAPAN EDITION

古くから受け継がれてきた技術と美意識を、現代の感性で再構築するセレクトストア。

https://www.instagram.com/japan_edition_official/

RE BONSAI(TM) by TOUFU TOKYO

枯れてしまった盆栽を再利用（アップサイクル）し、独自の技術で新しい枝葉を付け直して命を吹き込むアートプロジェクト

https://www.instagram.com/toufu.tokyo/