BAPE(R) X JAPAN EDITIONBABY MILO(R)　SAKURA BONSAI

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株式会社TOKYO BASE






日本の春を象徴する“桜”をテーマにしたスペシャルピースが登場。


枯れた盆栽に新たな命を吹き込むアートとして世界的に注目を集めるREBONSAIとのコラボレーションが実現。伝統とストリートが交差する、特別なエディション。限定20点のみのリリース。



発売日　2026年3月15日(日)※各店舗営業時間に準じる(オンラインでの販売はございません)


金額　税込66,000円



販売店舗


・JAPAN EDITION 京都


　〒604-8086　京都府京都市中京区御幸町通六角下ル伊勢屋町350


・BAPE STORE(R) 原宿


　〒150-0001　　東京都渋谷区神宮前4-21-5


・BAPE STORE(R) 京都


　〒600-8004　京都府京都市下京区四条通寺町西入奈良物町374



JAPAN EDITION


古くから受け継がれてきた技術と美意識を、現代の感性で再構築するセレクトストア。


https://www.instagram.com/japan_edition_official/



RE BONSAI(TM) by TOUFU TOKYO


枯れてしまった盆栽を再利用（アップサイクル）し、独自の技術で新しい枝葉を付け直して命を吹き込むアートプロジェクト


https://www.instagram.com/toufu.tokyo/