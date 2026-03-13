JTOWER、インフラシェアリングによる地下鉄の5G通信環境整備を推進　JMCIAの協力事業者に選定

株式会社JTOWER

株式会社JTOWER（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：田中 敦史）は、全国の地下鉄における5G推進において、インフラシェアリングによる通信環境整備を実施いたします。

このたびJTOWERは、公益社団法人移動通信基盤整備協会（以下、JMCIA）が、5G整備の加速とインフラシェアリング市場の活性化を目的として実施した公募に事業者の一社として採択されました。今後、全国の対象となる地下鉄駅にて、効率的かつ迅速な5G通信環境の構築を進めてまいります。

JMCIAは、携帯電話等の移動通信の普及に伴い、地下鉄、トンネル、公共施設等、電波の遮蔽されやすい場所における通信環境の改善を目的として1994年に設立されました。以降、携帯キャリアが単独で設備を設置することが困難な場所において、共用設備を構築・維持管理することで、効率的かつ公平な通信環境の整備を行ってきましたが、2025年10月、さらなる5G普及に向けて民間シェアリング事業者との協力整備を実施するため公募を実施しました。

JTOWERは、国内随一のシェアリング運用数と、安定的な通信品質を担う体制を有し、2022年には都営地下鉄大江戸線において国内初となる地下鉄での5Gインフラシェアリングを実現するなど鉄道施設での実績を重ねてまいりました。これら実績が評価され、このたび、協力事業者として選定されました。

今後JTOWERは、JMCIAおよび鉄道事業者、携帯キャリア各社と緊密に連携し、インフラシェアリングによる効率的な5Gネットワークの整備を行います。また、地下鉄をはじめとした鉄道関連施設への5G整備に貢献すべく、更なる体制の強化を図ってまいります。

株式会社JTOWER

株式会社JTOWERは、国内初のインフラシェアリング会社として2012年6月に設立。建物内の携帯電話の設備を一本化する屋内インフラシェアリング・ソリューションのほか、屋外では郊外・地方エリアをカバーするタワーシェアリング、都市部を中心とした多機能型ポールなど事業領域を拡大。「日本から、世界最先端のインフラシェアリングを。」というビジョンのもと、未来に向けた幅広いサービスを展開しています。



設立 ：2012年6月

本社所在地 ：東京都港区南青山2-2-3

代表取締役社長CEO：田中 敦史

URL ：https://www.jtower.co.jp/

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JTOWERでは、当社の事業の推進に一緒に取り組んでいただける人材を積極的に採用しています。ご応募お待ちしております。募集要項・応募フォームはこちら(https://www.jtower.co.jp/recruit)

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