ブーケを飾るような華やかさをお部屋に。デスクファンとして″インテリアとしても活躍する″と、ギフトグッズコンテストで入賞した「フラワーファン」がLife on Productsから新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作、「フラワーファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

お部屋やデスクがキュートに！フラワーモチーフのデスクファン

置くだけでデスク周りが華やかに。

お部屋のアクセントになるフラワーモチーフのキュートなデスクファン。

機能面も充実しており、風量は3段階調節が可能でリズム風を搭載、

LEDライトやアロマ機能を備え、スマホスタンドを内蔵するなど、使い勝手の良さも◎。

涼みながら動画視聴やゲームなどをお楽しみいただけます。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「フラワーファン」LCAF046

価格：2,640円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf046/

POINT1■ヘッドを取り外しても使用可能

低い位置から送風したい時は、

ファン部分を本体から外して使用も可能。

ファン部分は自立するため、

安定感があり便利です。

POINT2■アロマでおうち時間を快適に

お好みのアロマオイルの香りを楽しめる

アロマトレイ付き。

風と共に心地よい香りがお部屋に広がります。

POINT3■夜はライトオブジェに

ファン部分にLEDライトを搭載。

夜はやわらかい光がシルエットを照らす、

ライトオブジェとして楽しめます。

ほのかな明かりでベッドサイドでの使用にも◎。

POINT4■スマホスタンドにもなる優れもの

本体ベース部分にスマホスタンドを内蔵し、

涼みながら動画視聴やゲームなどを

お楽しみいただけます。

スタンドはケースの厚みに合わせ、

2段階伸縮が可能。

POINT5■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な

風を再現したリズム風モードを搭載。

お好みに合わせて最適な風量をお選びください。

POINT6■前ガード取り外し可能でお手入れ楽々

ファンの前ガードは取り外し可能。

ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、

清潔にご使用いただけます。

POINT7■電源の切り忘れも安心

オートオフ機能搭載のため、

約7時間で電源OFFに。

もしもの切り忘れ時にも安心です。

「女性のハートをキャッチするギフトグッズコンテスト」受賞！

この度、2026年2月4日（水）・5日（木）・6日（金）の期間、東京ビッグサイト（東・西・南展示棟）で開催されました『第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026』にて、Life on Productsの新作「フラワーファン」が、「女性のハートをキャッチするギフトグッズコンテスト」で準大賞を受賞いたしました。

このコンテストでは、ファッションアイテムや美容雑貨など、女性のライフスタイルを楽しく彩るギフトグッズがテーマ。受賞アイテムは、今までにない独創的なデザインでありながら、風量切替やアロマ・ライト機能、そしてスマホスタンド内蔵という、機能性にもこだわっている点に、高い評価をいただきました。

Life on Productsは、今後も新しい暮らしのカタチを提案するプロダクト開発へのチャレンジを続け、生活を楽しくイロドル商品をご提案して参ります。

商品仕様

リリーホワイト（LW）スモーキーピンク（SP）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/384_1_f86b49696320d731dc685e7180cec930.jpg?v=202603140151 ]

販売情報

■2026年3月13日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf046

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供