WOODMAN、Data Center Japan 2026に出展
WOODMAN独自設計の2GW エッジデータセンターソリューション（模型展示）
AI・HPC向けインフラ構築を専門とする WOODMAN株式会社（本社：東京、代表取締役：小野慎二郎） は、2026年3月24日（火）～25日（水）に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催されるデータセンター業界最大級イベント
Data Center Japan 2026に出展いたします。
本展示会は、AI社会を支えるデータセンターインフラの最新技術やソリューションを紹介する展示会・カンファレンスであり、データセンター事業者、インテグレーター、建設会社、企業ユーザーなど約5,000名の来場が見込まれています。
WOODMANは ブース番号「5A-11」 にて、AIおよびHPC向けの高密度計算処理基盤を実現するデータセンター構築ソリューションを紹介します。
展示ブースは 5A-11 です。
展示内容
AI・HPC向けGPU計算インフラの設計・構築ソリューション
WOODMANは、AIやHPC用途のGPUサーバーを主体とする高度計算処理インフラの構築を専門とする企業です。
近年、生成AIや大規模計算の普及に伴い、データセンターには 高密度GPU計算・高速構築・柔軟な拡張性 が求められています。
WOODMANではこれらの課題に対応するため、以下の特徴を持つインフラ構築ソリューションを提供しています。
■ コンテナ型 / モジュラー型データセンター
データセンターをモジュール単位で設計することで、短期間での導入と拡張を実現。
■ 2MW / 10MW単位のモジュール設計
2MW（高圧電力）10MW（特別高圧）用途や規模に応じて柔軟にスケール可能なデータセンターを構築できます。
■ オープンベンダーポリシー
特定メーカーに依存しない調達戦略により、
国内外の幅広いベンダーから 最新GPUサーバー、電源設備、冷却設備、IT機器 を選定・導入します。
これにより
最新AIインフラの迅速な導入コスト最適化高密度GPU環境への対応を実現しています。
ブースではAIデータセンター構築の専門家が解説
- AIデータセンター構築の最新トレンド
- GPUサーバー導入設計
- 高密度GPU環境の電力・冷却設計
- モジュラー型データセンター導入事例
これらについて、専門コンサルタントが直接解説いたします。
AIデータセンター構築を検討されている企業様、自治体様、インフラ事業者様はぜひブースへお越しください。
https://f2ff.jp/event/dcjapan#outline
展示会概要
イベント名:Data Center Japan 2026
会期:2026年3月24日（火）～25日（水） 10:00～17:00
会場:東京都立産業貿易センター浜松町館 ブース番号 5A-11
公式サイト:https://f2ff.jp/event/dcjapan
WOODMAN株式会社について
WOODMAN株式会社は、GPUサーバーおよびAI/HPCインフラ構築を中心としたデータセンターソリューション企業です。
コンテナ型・モジュラー型データセンターの設計・構築、GPUサーバー調達、AI計算基盤の設計コンサルティングなどを提供し、次世代AIインフラの構築を支援しています。
【会社概要】
WOODMAN株式会社
所在地：東京都千代田区麹町4-4-3 ピネックス麹町6F
代表者：代表取締役 小野慎二郎
事業内容：AI/HPCサーバー調達、データセンター構築、ITインフラ事業
会社HP：https://woodman-jp.com/