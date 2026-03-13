WOODMAN、Data Center Japan 2026に出展

WOODMAN株式会社WOODMAN独自設計の2GW エッジデータセンターソリューション（模型展示）

AI・HPC向けインフラ構築を専門とする WOODMAN株式会社（本社：東京、代表取締役：小野慎二郎） は、2026年3月24日（火）～25日（水）に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催されるデータセンター業界最大級イベント

Data Center Japan 2026に出展いたします。

本展示会は、AI社会を支えるデータセンターインフラの最新技術やソリューションを紹介する展示会・カンファレンスであり、データセンター事業者、インテグレーター、建設会社、企業ユーザーなど約5,000名の来場が見込まれています。

WOODMANは ブース番号「5A-11」 にて、AIおよびHPC向けの高密度計算処理基盤を実現するデータセンター構築ソリューションを紹介します。

展示ブースは 5A-11 です。



展示内容

AI・HPC向けGPU計算インフラの設計・構築ソリューション

WOODMANは、AIやHPC用途のGPUサーバーを主体とする高度計算処理インフラの構築を専門とする企業です。

近年、生成AIや大規模計算の普及に伴い、データセンターには 高密度GPU計算・高速構築・柔軟な拡張性 が求められています。

WOODMANではこれらの課題に対応するため、以下の特徴を持つインフラ構築ソリューションを提供しています。



■ コンテナ型 / モジュラー型データセンター

データセンターをモジュール単位で設計することで、短期間での導入と拡張を実現。



■ 2MW / 10MW単位のモジュール設計

2MW（高圧電力）10MW（特別高圧）用途や規模に応じて柔軟にスケール可能なデータセンターを構築できます。



■ オープンベンダーポリシー

特定メーカーに依存しない調達戦略により、

国内外の幅広いベンダーから 最新GPUサーバー、電源設備、冷却設備、IT機器 を選定・導入します。

これにより

最新AIインフラの迅速な導入コスト最適化高密度GPU環境への対応を実現しています。



ブースではAIデータセンター構築の専門家が解説

- AIデータセンター構築の最新トレンド- GPUサーバー導入設計- 高密度GPU環境の電力・冷却設計- モジュラー型データセンター導入事例

これらについて、専門コンサルタントが直接解説いたします。

AIデータセンター構築を検討されている企業様、自治体様、インフラ事業者様はぜひブースへお越しください。

https://f2ff.jp/event/dcjapan#outline

展示会概要

イベント名:Data Center Japan 2026

会期:2026年3月24日（火）～25日（水） 10:00～17:00

会場:東京都立産業貿易センター浜松町館 ブース番号 5A-11

公式サイト:https://f2ff.jp/event/dcjapan



WOODMAN株式会社について

WOODMAN株式会社は、GPUサーバーおよびAI/HPCインフラ構築を中心としたデータセンターソリューション企業です。

コンテナ型・モジュラー型データセンターの設計・構築、GPUサーバー調達、AI計算基盤の設計コンサルティングなどを提供し、次世代AIインフラの構築を支援しています。

【会社概要】

WOODMAN株式会社

所在地：東京都千代田区麹町4-4-3 ピネックス麹町6F

代表者：代表取締役 小野慎二郎

事業内容：AI/HPCサーバー調達、データセンター構築、ITインフラ事業

会社HP：https://woodman-jp.com/