ノジマ板橋前野町店「いたばしPay」利用で最大５％還元！新生活の方には板橋にちなんで「まな板とはし」をプレゼント

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（代表執行役社長・野島廣司、以下「ノジマ」）では現在、店舗が独自に考案した様々なイベントを開催しております。

ノジマ 板橋前野町店では、3月14日（土）より決算＆新生活応援セールとして板橋区のデジタル地域通貨「いたばしPay」をご利用いただくとお支払金額の最大５％分をノジマポイントで還元するキャンペーンを実施します。さらに板橋区で新生活を始める方には対象の家電ご成約で「板橋」にちなんで「まな板」と「はし」のセットをプレゼントします。板橋で良いスタートが切れるようノジマスタッフが新生活準備を最大限サポートさせていただきますのでぜひ店頭にお越しください。

【期間】2026年3月14日（土）～2026年3月31日（火）

【店舗】ノジマ 板橋前野町店限定 https://www.nojima.co.jp/shop/tokyo/itabashimaeno/

【キャンペーン内容】

１. 「いたばしPay」のご利用で支払い金額の最大5％相当をノジマポイントで還元

※ノジマモバイル会員様限定。一部対象外商品がございます。

※付与ポイントは期間限定ポイントになります。

※予算に到達次第、早期終了となる場合がございます。

２. 現在板橋区にお住いの方もしくは板橋区で新生活を始める方で対象の家電をご購入いただくと「板橋」にちなんで「まな板とはし」のセットをプレゼント。

※ノジマモバイル会員様限定。当社指定商品に限ります。

※無くなり次第終了となります。