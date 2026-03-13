【ＪＲ東海】ドクターイエロー（Ｔ４編成）公式ワイヤレスイヤホン製作　クラウドファンディング返礼品追加のお知らせ　～“在来線のお医者さん”「ドクター東海」運転士時刻表デザインノートを追加～

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東海旅客鉄道株式会社

現在実施中の「ドクターイエロー（Ｔ４編成）公式ワイヤレスイヤホン製作」クラウドファンディングにて、返礼品の追加が決定しました。これまで商品化されたことのない、在来線の検測を支える“もうひとつのドクター”キヤ９５系「ドクター東海」の運転士時刻表をモチーフにした「デザインノート」を新たに追加いたします。




１．返礼品追加後のクラウドファンディング実施期間

実施期間：２０２６年３月１３日（金）１７:００～５月３１日（日）２３:５９


URL：https://market.jr-central.co.jp/shop/crowd_funding/project.aspx?project=CF01


※すでにご支援いただいた方にも、今回追加した返礼品が適用されます。


クラウドファンディング申込ページ :
https://market.jr-central.co.jp/shop/crowd_funding/project.aspx?project=CF01

２．ご支援プラン・内容

１.ドクターイエロープラン（価格 18,060円（税込））

- ９２３形ドクターイエローワイヤレスイヤホン本体
- 専用透明ケース＆ストラップ
- 特別アクリルキーホルダー×１種（ランダム）
- キヤ９５系「ドクター東海」運転士時刻表デザインノート　NEW




２.ドクターイエローコンプリートプラン（価格 19,800円（税込））

- ９２３形ドクターイエローワイヤレスイヤホン本体
- 専用透明ケース＆ストラップ
- 特別アクリルキーホルダー×全種
- キヤ９５系「ドクター東海」運転士時刻表デザインノート　NEW





３．追加する返礼品の詳細について

＜キヤ９５系「ドクター東海」運転士時刻表デザインノート仕様＞


- 「ドクター東海」の運転士時刻表を初めてデザインしたオリジナルのノートです。
- 複数の時刻表から３列車分の時刻表を厳選し、１冊のノートにデザインしました。
- 詳細については、決まり次第プロジェクトページ「活動報告」等でご案内します。


＜運転士時刻表　ラインナップ例＞


- 試９７８１Ｄ　飯田線　　豊橋→中部天竜間
- 回９７３９Ｄ　東海道線　豊橋→名古屋間
- 試９８３２Ｄ　中央線　　塩尻→名古屋間



４．企画の背景

「なぜドクターイエローの企画に「ドクター東海」？」


―２つの“ドクター”が支えるＪＲ東海の安全・安定輸送―



ドクターイエローは、東海道・山陽新幹線の線路や電気・信号設備を走行しながら検査する車両として知られ、“新幹線のお医者さん”とも呼ばれてきました。


一方、ＪＲ東海には新幹線だけでなく、在来線の安全・安定輸送を支える検測車両が存在します。“在来線のお医者さん”として親しまれるキヤ９５系「ドクター東海」です。


引退したドクターイエロー（Ｔ４編成）の記憶を“音”と“デザイン”で残す本プロジェクトに、在来線で安全を守り続けるドクター東海の運転士時刻表を重ね、ＪＲ東海の「安全を守る仕事」の魅力を、支援者の皆さまのお手元にお届けします。



※画像は全てイメージです