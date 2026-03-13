【クラウドファンディング実施中5月31日まで】923形ドクターイエローT4編成ワイヤレスイヤホン追加特典「ドクター東海」運転士時刻表デザインノートのお知らせ

株式会社瑞起

株式会社瑞起（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：呉 成浩）は、現在実施中のJR東海公式の「923形ドクターイエローT4編成 ワイヤレスイヤホン」クラウドファンディングにおいて、新たな特典（返礼品）の追加を決定いたしました。

追加される特典は、在来線の検測を支える“もうひとつのドクター”ことキヤ95系「ドクター東海」の運転士時刻表をモチーフにしたデザインノートです。クラウドファンディングは12月17日15時より、JR東海MARKETクラウドファンディングページ(https://market.jr-central.co.jp/shop/crowd_funding/project.aspx?project=CF01)にて受付を開始しております。

～ “在来線のお医者さん”「ドクター東海」運転士時刻表デザインノートを追加～

■なぜドクターイエローの企画に「ドクター東海」なのか

ドクターイエローは、東海道・山陽新幹線の線路や電気・信号設備を走行しながら検査する車両として知られ、 “新幹線のお医者さん”とも呼ばれてきました。

一方、JR東海には新幹線だけでなく、在来線の安全・安定輸送を支える検測車両が存在します。在来線の“お医者さん”として親しまれるキヤ95系「ドクター東海」です。

引退したドクターイエロー（T4編成）の記憶を“音”と“デザイン”で残す本プロジェクトに、在来線で安全を守り続けるドクター東海の運転士時刻表を重ね、JR東海の「安全を守る仕事」の魅力を、支援者の皆さまのお手元にお届けします。

■「923形ドクターイエローT4編成 ワイヤレスイヤホン」クラウドファンディングについて

2025年1月、多くの鉄道ファンに「幸せの黄色い新幹線」として愛されてきたドクターイエロー（T4編成）が、惜しまれつつも検測走行を終了いたしました。

偶然その姿を目にした時の感動や、鮮やかなイエローに込められた安全への想い。ドクターイエローは単なる検測車両という枠を超え、多くの人々の心に特別な記憶を刻んできました。

線路を走る姿をもう見ることは叶いませんが、「あの唯一無二の存在を、形を変えて手元に残したい」--。そんな熱い想いを形にするため、12月17日15時より「923形ドクターイエローT4編成 ワイヤレスイヤホン」製作プロジェクトを始動いたしました。

■923形ドクターイエローT4編成ワイヤレスイヤホン＜本体＞

ドクターイエローT4を忠実に再現した充電ケース乗換案内ピクトグラムドクターイエローバージョンをプリントしたイヤホン本体ドクターイエロー各種パーツをモチーフにしたアクリルキーホルダー専用透明ケースネックストラップ

■クラウドファンディング限定の追加特典

※デザインは監修中につき変更になる可能性がございます。

「ドクター東海」運転士時刻表デザインノート

JR東海提供

１．返礼品追加後のクラウドファンディング実施期間

実施期間：2026年3月13日（金）17:00～5月31日（日）23:59

URL:https://market.jr-central.co.jp/shop/crowd_funding/project.aspx?project=CF01

※すでにご支援いただいた方にも、今回追加した特典が適用されます。

２．ご支援プラン・内容

１.ドクターイエロープラン（価格 18,060円（税込））

・923形ドクターイエローワイヤレスイヤホン本体

・専用透明ケース＆ストラップ

・特別アクリルキーホルダー×１種（ランダム）

・キヤ95系ドクター東海運転士時刻表デザインノート

２.ドクターイエローコンプリートプラン（価格 19,800円（税込））

・923形ドクターイエローワイヤレスイヤホン本体

・専用透明ケース＆ストラップ

・特別アクリルキーホルダー×全種

・キヤ95系ドクター東海運転士時刻表デザインノート

■関連リンク

・瑞起ホームページ：https://www.zuiki.co.jp/

・瑞起公式X：https://twitter.com/ZUIKIInc

・瑞起公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@zuikiinc.6665/

・JR東海MARKET：https://market.jr-central.co.jp/shop/default.aspx

・JR東海公式X：https://x.com/cjrmarket

■権利表記

(C) ZUIKI Inc.

JR東海提供

■会社概要

会社名：株式会社瑞起

代表者：代表取締役 呉 成浩

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい4‐4‐2 横浜ブルーアベニュー3階

URL：https://www.zuiki.co.jp/