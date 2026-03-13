【30万人突破】SpotTour、スタンプラリーで地域周遊と滞在の可視化を支援

スポットツアー株式会社

スポットツアー株式会社（東京都千代田区、代表取締役：鳥居 暁、以下：スポットツアー）は、提供する無料観光DXプラットフォーム『SpotTour』のユーザー数が、2026年2月末時点で30万人を突破したことをお知らせします。これは、無料で始められる観光DXプラットフォームとして、全国500以上の自治体・事業者に活用され、累計150万回の訪問データをもとに滞在時間や回遊を可視化してきた結果です。

■背景

一般的なスタンプラリー機能は、集客人数は把握できても、どこで、どれだけ滞在したかまで把握しづらい課題があります。SpotTourは、こうした課題に対し、来訪の有無だけでなく滞在時間や回遊動線の把握を可能にします。

SpotTourの位置情報機能と累計150万回の訪問データで、観光客の滞在時間や回遊動線を可視化。自治体や地域が求める、EBPMに基づく持続可能な観光施策の実現を支援しています。

■SpotTourの3つの価値

1. 「予算使い切り型」を打破する、共通プラットフォーム

従来の観光アプリに多い「予算がなくなると観光施策が止まる」という課題に対し、SpotTourは初期0円・月額0円・12言語対応という持続可能なプラットフォームです。全国500以上の自治体・事業者がプラットフォームを利用しています。

2. 滞在時間の可視化により、観光施策の検証を支援

地域に「来た」という事実だけでなく、「何分滞在したか」を計測。滞在時間の延伸による経済波及効果を可視化することで、一過性のイベントに頼らない、エビデンスに基づいた観光施策の立案を可能にします。

3. オーバーツーリズム対策：エリアプッシュ通知による「行動変容」

SNSでの過度な集中を分散させるため、特定のエリアに入ると日本語や多言語で情報を届ける「エリアプッシュ通知」を提供しています。混雑緩和やマナー啓発、周辺商店街への誘導など、必要な場所で必要な情報を届けることで、地域住民と観光客の共存をサポートできます。

スポットツアーでは、これからも観光の課題解決に資する観光テクノロジーを創出し、地域の革新に尽力してまいります。

※ SpotTourは無料で利用いただけますが、一部の上位機能は有料で提供しています。有料の機能を利用しなくてもGPSによる非接触のデジタルスタンプラリーは無料で開催できます。

※ 記載の会社名・団体名・製品名およびサービス名は、それぞれの会社・団体の商標もしくは登録商標です。

■「SpotTour」のイメージ

■「SpotTour」について

「SpotTour」は、最新テクノロジーによる持続可能な観光整備を「無料」でご利用いただける観光DXプラットフォームです。アプリは12言語に対応しており、現地までのナビゲーションやデジタルのスタンプ、そして、現地に行くと開放される情報（限定情報）などを表示させることができます。全国の自治体や事業者（鉄道会社、バス会社、郵便局、旅行会社、Web制作会社、広告代理店など）が利用しています。教育機関（大学、高校、専門学校など）においては、プロジェクト型学習（PBL）で採用されており、地域の理解と交流に利用されています。

「観光DX」により集積される観光ビッグデータにより、観光周遊ルート・移動時間・滞在時間などを「見える化」することで、快適な観光のための案内や2次交通の整備を通じ観光を振興し、住民・文化・環境と観光客の共生も図ることができます。プッシュ通知機能により、災害時の案内にも利用できます。

対応言語は、英語、日本語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、タイ語、クメール語、ベトナム語、ロシア語、スペイン語の12言語です。

■スポットツアー 会社概要

【名 称】スポットツアー株式会社

【本 社】東京都千代田区九段北1-3-5

【設 立】2019年6月12日

【代表取締役】鳥居 暁

【資本金】38,730千円

【業務内容】観光DXプラットフォームの運営

【ＵＲＬ】https://spottour.jp/

◆本リリースに関するお問い合わせ先◆

スポットツアー株式会社 広報担当

【お問い合わせ】https://spottour.jp/site/contact/