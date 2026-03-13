ノジマ三島店で地元米店とのコラボイベント開催中！炊飯器の炊き比べやご成約でお米1キロをプレゼント

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（代表執行役社長・野島廣司、以下「ノジマ」）では現在、店舗が独自に考案した様々なイベントを開催しております。

ノジマ 三島店では、地元の米店「かわい米や」とコラボしたイベントを３月末まで開催中です。対象の家電ご成約でお米1キロをプレゼントするほか、週末には炊飯器の炊き比べを実施します。3月7日（土）～3月8日（日）に行われた第1回目の炊き比べでは「ゆめぴりか」で実演を行い、多くのお客様に体感いただきました。コメ不足の影響で炊飯器の高級モデルへの注目度が高まっている中、毎週お米の銘柄を変えて炊き比べを実施するためぜひ店頭にお越しください。

【イベント概要】

１. 対象の家電ご購入で、「かわい米や」のお米を1kgプレゼント

期間：2026年3月7日（土）～2026年3月31日（火）

※ノジマモバイル会員様限定。数量限定となります。

２. 炊飯器の炊き比べイベント

毎週末お米の銘柄を変えて炊き比べをいたします。

開催期間

・3月14日（土）～3月15日（日）

・3月21日（土）～3月22日（日）

・3月28日（土）～3月29日（日）

【開催店舗】

ノジマ 三島店 https://www.nojima.co.jp/shop/shizuoka/mishima/