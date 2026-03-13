桜の下で呑みたい、オリジナルクラフトジン「桜の森の満開の下 杜松子酒」　坂口安吾の名作×人気イラストレーターしきみコラボで3月19日（木）より限定販売。

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社書泉は、立東舎から発売されている乙女の本棚シリーズ「桜の森の満開の下」の表紙デザインラベル、常陸野ネストビールで知られる木内酒造製造のオリジナルクラフトジンを3月19日（木）に数量限定発売します。予約開始は3月9日（月）から。

このコラボ企画は、神保町の３書店が2024年から展開している「神保町クラフトジン SHOT STORY」のスピンオフとして生まれました。桜の咲くお花見シーズンに呑みたいお酒として、「桜」にちなんだお酒を造りたい。ということで、コラボする文学作品と、蒸留所を探しました。

桜と言えば、不朽の名作である 坂口安吾さんの、『桜の森の満開の下』がすぐに頭に浮かびました。とてもたくさんの版を重ねて来られた作品です。その中でも、リットーミュージックさんのレーベル立東舎から出版されている「乙女の本棚シリーズ」で、素敵なイラストとのコラボで新しい文学ファンを作り出されているスタイルにとても共感し、お声かけをしました。しきみさんの華やかだけど、ほのかな怖さを感じられるイラストで「これしかない」と思いました。

そして、「桜」は、千代田区の花でもあります。せっかくなので千代田区内にジンの蒸留所がないかと探していたところ、なんとありました！それが木内酒造さんの「木内酒造 ＴＯＫＹＯ」でした。

そんな不思議な出会いを繋いでできたのが「桜の森の満開の下 杜松子酒」。

ほのかに香る、桜の香りと、ジンならではのジュニパーベリーが不思議なテイストを創り出してくれています。

■商品概要

クセのない純粋なスピリッツをベースに、ジュニパーベリーをはじめとする7種類のボタニカルを使用して蒸溜しました。山椒やレモン、ライムの爽やかさを感じさせつつも、キーボタニカルである桜の優しい香りと甘みが特徴的なクラフトジンです。

名称：桜の森の満開の下 杜松子酒

品目：スピリッツ

アルコール分：47％

内容量：200ml

予定価格：2,500円+税

製造数：250本

■「桜の森の満開の下」@木内酒造TOKYO パネル展示＆コラボドリンクも展開

木内酒造TOKYO（東京・秋葉原SEEKBASE ）内の常陸野ブルーイング 秋葉原にて、イラストレーターしきみ氏の作品パネルの特別展示を実施。また、桜の森の満開の下杜松子酒を使ったオリジナルカクテルも提供いたします。

なお、期間中、木内酒造TOKYOのショップで桜の森の満開の下杜松子酒1本、オリジナルカクテル1杯、書籍1冊をご購入いただくごとに、オリジナルコースターをプレゼントいたします。

数量限定なくなり次第終了。（3/19（木）～4/19（日））

限定コースター（図版は仮）

■イラストレーター・しきみ氏コメント

ふと酔いが醒めたかのような後味のこの物語を、ぜひお酒と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。誰しもが桜吹雪の中の山賊のような気持ちになれるのかもしれません。

■木内酒造コメント

神保町の書泉様、秋葉原の「東京蒸溜所」が同じ千代田区という事でご縁をいただき始まったこちらのプロジェクト。木内酒造の蒸溜技術を活かして、しきみさんのイラストと書籍の世界観に合わせ、桜をイメージした華やかな風味のジンに仕上げました。ぜひ物語と共にお楽しみください。

■乙女の本棚シリーズについて

「乙女の本棚」とは、文豪の名作に、現代のイラストレーターが自由な感性でイラストを添える、絵本感覚で楽しめるコラボレーション・シリーズです。第13弾となる『桜の森の満開の下』は、ゲーム「刀剣乱舞」などで活躍する人気イラストレーター・しきみが、描き下ろしで多くのイラストを制作しています。オールカラーで、小説世界をより豪華に楽しむことができる作品です。

書籍情報

乙女の本棚『桜の森の満開の下』

定価：本体1,800円+税

仕様：B5変 88ページ

発行：立東舎 / 発売：リットーミュージック

商品情報ページ http://rittorsha.jp/s/otome/3718317421.html

著者PROFILE

坂口安吾

明治39年（1906年）新潟県生まれ。東洋大学文学部印度哲学倫理学科卒。アテネ・フランセにも通う。1955年死去。代表作に『堕落論』、「白痴」、「夜長姫と耳男」などがある。

しきみ

イラストレーター。東京都在住。『刀剣乱舞』など、有名オンラインゲームのキャラクターデザインのほか、多くの書籍の装画やファッションブランドとのコラボレーションを手がけている。著書に『赤い蠟燭と人魚』『文字禍』、『恋愛論』、『夜叉ヶ池』、『悪魔』、『詩集『青猫』より』、『魔術師』、『桜の森の満開の下』、『夢十夜』、『押絵と旅する男』、『猫町』（以上乙女の本棚）、『夜話 Forgotten Fables』、『獏の国』がある。

■ 店舗情報

【木内酒造TOKYO】＆【常陸野ブルーイング秋葉原店】

東京都千代田区神田練塀町13-1 SEEKBASE 内

03-6206-4477

会社概要

■木内酒造について

1823年に現在の茨城県那珂市の地で、木内儀兵衛により創業。清酒「菊盛」にはじまり、1996年には常陸野ネストビールの製造を開始。伝統の技と厳選した原料にこだわり、国内外へ向け日本の酒造りを発信しています。2016年にはウイスキー製造を開始。2020年には茨城県石岡市に「八郷蒸溜所」を新設し、ジャパニーズウイスキーの生産体制を確立しました。酒造りのみならず、食と酒を楽しむ場として飲食事業も展開し、関東で「常陸野ブルーイング」「蔵＋かつ」などの飲食店も運営しています。

会社名：木内酒造株式会社／株式会社木内酒造1823

創業：1823年（文政6年）

事業内容：酒類製造・販売・飲食事業

所在地：〒311-0132茨城県那珂市南酒出808

HP：https://kiuchibrewery.co.jp/

株式会社リットーミュージック

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

会社名：株式会社リットーミュージック

創業：1978年（昭和53年）

事業内容：音楽関連出版事業

所在地：〒101-0051東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地

HP：https://www.rittor-music.co.jp/

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の２つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

会社名：株式会社書泉

創業：1950年（昭和25年）

事業内容：書籍小売業

所在地：〒101-0051東京都千代田区神田神保町1-3-2

HP：https://www.shosen.co.jp/