動物たちにごはんが届く！「どうぶつエポスカード」2026年3月20日（金・祝）発行開始

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩、以下丸井グループ）は、このたび立ち上げた「どうぶつプロジェクト」の取り組み第一弾として、株式会社OHANA（本社：東京都新宿区、代表取締役：棚木悠、以下OHANA）、アドベンチャーワールド・神戸市立王子動物園・長崎バイオパークとの共創によるクレジットカード「どうぶつエポスカード」の発行を、2026年3月20日（金・祝）よりスタートいたします。

■動物たちにごはんが届く「どうぶつエポスカード」とは

本カードは、お買い物でのご利用金額に応じた加算ポイント（200円につき1ポイント・還元率0.5％）から、ご利用金額の0.1％分を、お客さまから動物たちの「お食事代」として届けることで、動物たちとの絆を感じることができるカードです。会員のお客さまは、ご自宅などお好きな場所で、送られた農産品を実際に動物たちが食べる「お食事動画」をエポスアプリよりご視聴いただくことができます。

寄付金はOHANAにお渡しし、OHANAが国内の生産者から提供を受けた、「規格外」などの理由で流通に乗らない農産品を、アドベンチャーワールド・神戸市立王子動物園・長崎バイオパークの各園に「どうぶつのお食事」として提供する活動に使用されます。

さらに、カード新規入会1件につき1,000円を、選んだ券面デザインに応じた各動物園にエポスカードからお渡しします。これらは、動物園の運営・管理や動物福祉の向上などに活用されます。

お申し込みは、マルイ・モディ各店のエポスカードカウンター、またはWebにて、3月20日（金・祝）より承ります。

https://www.eposcard.co.jp/gecard/zoo/

＜券面デザイン/タイトル＞

いつも動物たちの近くにいる飼育員さんが撮影した、特別な姿を券面にしました。

また、券面デザインごとのタイトルには、それぞれの施設からの、動物好きのお客さまに対するメッセージが込められています。



・アドベンチャーワールド

・神戸市立王子動物園



・長崎バイオパーク

＜新規入会特典＞

入会後3カ月以内に税込100,000円以上ご利用のお客さまには、お選びいただいた施設ごとの特典をプレゼントいたします。

※すべて、各動物園のご協力により特別にご用意した、ここでしか手に入らない「どうぶつエポスカード」限定のグッズです

■デビュー記念イベント

当カードの発行を記念して、3月20日（金・祝）～22日（日）に各動物園にて入会イベントを開催します。園内を活用した企画や今回だけの限定グッズなどが当たる抽選会などを実施予定です。

※イベント開催期間に現地にて「どうぶつエポスカード」へ新規入会いただいた方限定の特典も、ご用意しております

アドベンチャーワールド

〒649-2201和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399

https://www.aws-s.com/

神戸市立王子動物園

〒657-0838兵庫県神戸市灘区王子町3-1

https://www.kobe-ojizoo.jp/

長崎バイオパーク

〒851-3304 長崎県西海市西彼町上岳郷950-1

https://www.biopark.co.jp/

※それぞれの施設で実施するイベント内容については、各施設のHPでご確認ください

■お客さまと共に動物を応援する「どうぶつプロジェクト」

丸井グループでは、社員の「好き」を活かし事業化する取り組みを行っております。「どうぶつプロジェクト」は、「頻繁に園を訪問することは難しいけれど、大好きな動物たちの力になりたい」という想いを持った社員が、社内イベント「『好き』を応援するコンクール」にエントリーしたことから始まりました。

目的は、「丸井グループのフィンテック、小売、グッズ制作などのアセットを組み合わせて大好きな動物を応援するビジネスを立ち上げ、社会貢献につながる消費を拡大すること」。当初は、社内の動物好き社員のみで方向性などを協議していました。より多くの皆さまに喜んでいただけるビジネスにすべく、お客さまや園の運営に携わる方々など、動物に関わる多彩なメンバーのご意見を収集する過程で、取り組みへの賛同の輪が広がり、仲間が増えていきました。

動物好き同士が、立場を越えて対話を重ね、一緒につくり上げたビジネスコンセプトが「みんなで贈る『だいすき』の気持ち」です。「離れていてももっと動物たちの力になりたい」「一人ひとりの力は小さくても、皆で力を合わせて大きな応援に変えたい」という想いを込めました。

このたびデビューする「どうぶつエポスカード」は、動物たちを応援するビジネスの第一弾となります。

■取り組みの背景

全国の動物園では、動物の飼育環境の維持、老朽化した施設の更新、教育・普及活動を支える資金の確保など、多くの課題に直面しています。

丸井グループは、こうした動物園の現状に寄り添い、「動物園をもっと応援したい」という想いから、「どうぶつプロジェクト」をスタートしました。当社は、当プロジェクトをはじめとした、お客さま一人ひとりの“好き”を原動力に社会的なインパクトにつなげていくような「『好き』が駆動する経済」を推進するべく、日々の消費行動が自然と社会に還元される仕組みづくりをめざしています。

この取り組みを進めるうえで、「動物園を応援する仕組み」づくりのキーになったのが、OHANAの活動でした。OHANAは、2023年より、動物園・水族館の動物たちへ“食事”が贈れる応援プラットフォーム「Hello!OHANA」を運営。その中で、動物たちへの“食事”に「規格外」と判断されてしまって市場で売りにくい農産品を活用してフードロス予防にもつなげ、サステナビリティに配慮しています。この活動は、当社の掲げるインパクトの重点目標「将来世代の未来を共に創る」とも通じており、今回協業させていただくにいたった一因です。

丸井グループが考えるインパクト

https://www.0101maruigroup.co.jp/about/impact.html

このたび発行する「どうぶつエポスカード」は、「動物園をもっと応援したい」という当社の想い・取り組みに共感していただいた動物園の皆さま、OHANAの皆さまにもご協力いただき、三者が連携することで、動物園支援の新たな選択肢を提供するものです。本カードを通じて、お客さまの“好き”が動物園の未来を支える力となることで、社会的インパクトと事業の持続的成長という二項対立を乗り越える、新たな価値創造につなげてまいります。

■ OHANAの概要

商号：株式会社OHANA

URL：https://app.helloohana.co.jp/

代表取締役：棚木 悠

事業内容：世界中の動物園・水族館・保護施設で暮らす動物たちの応援サイト「Hello!OHANA」の運営

■ アドベンチャーワールドの概要

商号：株式会社アワーズ（AWS CO., LTD）

本社所在地：〒580-0013 大阪府松原市丹南3-2-15

URL：https://www.ms-aws.com/

代表取締役社長：山本 雅史

事業内容：動物園、水族館、遊園地および博物館の経営、飲食店および売店の経営

■ 神戸市立王子動物園の概要

団体名：神戸市立王子動物園

本社所在地：〒650-0001神戸市中央区加納町6-5-1

URL：https://www.kobe-ojizoo.jp/

市長：久元 喜造

事業内容：王子動物園の管理・運営および駐車場運営

■ 長崎バイオパークの概要

商号：バイオパーク株式会社

本社所在地：〒851-3302 長崎県西海市西彼町中山郷2291-1

URL：https://www.biopark.co.jp/

代表者：神近 公孝

事業内容：自然動植物公園の整備・運営、移動動物園の企画・運営、飲食店の経営、土産品の販売、造園および緑化事業の請負・設計並びに監理他

■ エポスカードの概要

商号：株式会社エポスカード

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（4547）0101

URL：https://www.eposcard.co.jp

代表取締役社長：相田 昭一

事業内容： クレジットカード業務、クレジット・ローン業務

■ 丸井グループの概要

商号：株式会社丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：(株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか